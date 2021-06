Sierra Leone-Bénin encore reporté

AL

Le serpent qui se mord la queue.C'était censé être la bonne. Le match couperet entre la Sierra Leone et le Bénin, comptant pour le dernier ticket en lice pour la CAN 2022, devait avoir lieu ce lundi à Conakry , en Guinée, sur les coups de 18 heures. Déjà reporté à la fin du mois de mars dernier en raison d'une sombre histoire de tests Covid bidon , les Béninois avaient bien prévu le coup en embarquant deux médecins biologistes dans leur délégation. Mais après quatre heures d'attente au stade, les deux équipes ont dû se faire une raison et rallier leurs hôtels respectifs. Cette fois-ci, ce sont les Sierra-Léonais qui ont été testés positifs à la Covid-19. L'arroseur arrosé ?Ce lundi matin pourtant, lors de la première série de tests PCR sous le contrôle de la CAF, aucun test positif n'avait été révélé. Les résultats du deuxième test sont eux arrivés alors que les Sierra-Léonais étaient sur le point de venir s'entraîner sur la pelouse de Conakry : huitdont deux membres du staff et six joueurs sont ressortis positifs. Les dirigeants venus de Freetown accusent la Guinée de s'être vengée, en invoquant le lien entre Michel Dussuyer, sélectionneur du Bénin, et la Guinée... dont il est l'ancien numéro un. Une nouvelle série de tests sera effectuée ce mardi, dans l'espoir de disputer la rencontre à 18 heures.CANular.