Séville voit double contre l'Espanyol

FC Séville (4-3-3): Bounou - Acuña, D.Carlos, Koundé, J.Navas - Rakitić (Fernando, 56e), Delaney, Jordan - Suso (Lamela, 56e), Ocampos (Rekik, 80e), En-Nesyri (Mir, 70e). Entraîneur: Julen Lopetegui.



Espanyol Barcelone (4-1-4-1): D.López - Giner, Cabrera, Gomez, Vidal (Vadillo, 90e) - Bare - Embarba (Moron, 78e), Darder, Mérida (Dimata, 46e), Lei (Melamed, 57e) - De Tomás. Entraîneur: Vicente Moreno.

Séville enchaîne. Après une solide victoire contre le FC Valence dans la semaine , les hommes de Julen Lopetegui accueillaient l'Espanyol pour un deuxième match consécutif à domicile. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Sévillans ont démarré pied au plancher. Grâce à un joli relais entre Suso et Jesus Navas, Youssef En-Nesyri a profité de sa présence dans les six mètres pour fusiller Diego López à bout portant et inscrire son troisième but dans cette Liga 2021-2022. Cela dit, l'Espanyol ne capitule pas, au contraire : Sergi Darder envoie un missile détourné du bout des gants par Yassine Bounou (16) puis Raul De Tomás voit son but refusé pour hors-jeu (25). En guise de réponse, Séville oblige López à effectuer une grosse détente pour éviter le but contre son camp (31) puis Lucas Ocampos arme une reprise bloquée par le portier barcelonais (37).En deuxième période, les débats se sont rééquilibrés à partir du moment où Thomas Delaney, excédé par un avertissement reçu à la suite d'une faute, a applaudi ironiquement l'arbitre central. Résultat ? Carton rouge, et Séville s'est retrouvé en infériorité numérique (65). Mais par deux fois, Leandro Cabrera n'a pas pu tromper la vigilance de Bono (51, 85). En fin de partie, Rafa Mir a parfaitement croisé son tir pour doubler la miseet permettre auxd'attendre tranquillement le coup de sifflet final.Et voici le FC Séville calé en deuxième position de Liga, deux points derrière le Real Madrid.