Séville piégé par Bilbao

FC Séville (4-3-3) : Bounou - Navas, Koundé, Diego Carlos (Oscar, 85e), Acuna - Rakitic (De Jong, 68e), Fernando, Gomez (Torres, 85e) - Suso (Jordan, 68e), En-Nesyri (Vazquez, 81e), Ocampos. Entraîneur : Julen Lopetegui.



Athletic Bilbao (4-4-2) : Simon - Balenziaga, Alvarez, Nunez, De Marcos (Lekue, 69e) - Morcillo (Ibai Gomez, 63e), Vesga, Vencedor, Berenguer (Williams, 63e) - Villalibre (Williams, 69e), Raul Garcia (Sancet, 15e). Entraîneur : Marcelino Garcia Toral.

Le FC Séville a réalisé la mauvaise opération de la 34journée de Liga, ce lundi soir à domicile, en tombant à la dernière minute contre un Athletic Bilbao ultra-réaliste. À quatre journées de l'issue du championnat, le club andalou pointe à six longueurs du leader, l'Atlético Madrid et quatre du Real et du Barça. Pas besoin d'avoir de bac scientifique pour le comprendre : le club andalou a quasiment dit adieu au titre.Au coup d'envoi, la formation de Lopetegui a pourtant logiquement pris le jeu à son compte, mais Ocampos a manqué le cadre (8) et En-Nesyri a buté sur un Unai Simon des grands soirs (24et 39). De leurs côtés, les Basques se sont montrés friables défensivement, maladroits offensivement, mais sont parvenus à atteindre la mi-temps sur un score nul et vierge sans avoir à trop transpirer.La deuxième période ? Une copie conforme de la première. Séville a dominé les débats mais n'a réussi que trop rarement à se montrer dangereux. Simon s'est montré une nouvelle fois solide face à Acuna (77) et c'est à peu près tout. Pire : à force de jouer avec le feu en attaquant avec timidité, les Sévillans ont fini par se brûler. À la conclusion d'un contre dévastateur, le magnifique Iñaki Williams est ainsi venu donner la victoire à Bilbao en crucifiant Bounou ().