Séville déroule contre Valence

FC Séville (4-3-3) : Bounou - Montiel (J. Navas, 56e), Koundé, Diego Carlos, Rekik - Jordan (Rakitić, 56e), Fernando (Gudelj, 77e), P. Gómez - Lamela, Mir (En-Nesyri, 56e), Ocampos (Delaney, 69e). Entraîneur : Julen Lopetegui.



FC Valence (4-4-2) : Mamardashvili - Foulquier, G. Paulista, Alderete (Diakhaby, 46e), Lato - Jason (Musah, 46e), Wass (Koindredi, 67e), Guillamón, Duro (Vallejo, 80e) - Guedes (André, 67e), Maxi Gómez. Entraîneur : José Bordalás.

En toute sérénité.Le FC Séville n'a eu besoin que d'une vingtaine de minutes pour faire capituler une équipe de Valence bien trop friable derrière. Et lui chiper par la même occasion sa place sur le podium de la Liga.Quelques dizaines de secondes ont même suffi à Papu Gómez pour ouvrir le score, parfaitement décalé par Lamela. Déjà dos au mur, Valence va couler quelques minutes plus tard. Le centre de Montiel (Gonzalo, pas Bernard) s'envole dans le ciel et retombe à l'orée des six mètres de Mamardashvili sans que personne ne le reprenne, surprenant le portier géorgien, pris par le rebond pour nous offrir le but le plus improbable de la soirée. Les visiteurs n'y sont pas, et il suffit d'un long ballon envoyé devant pour que Rafa Mir se présente dans la surface pour lober Mamardashvili et mettre déjà fin au suspenseLes ouailles de José Bordalás, dépité sur son banc, profitent tout de même d'un coup du sort pour recoller un peu, sur une frappe de Duro contrée dans son but par le malheureux Diego Carlos. Dans une rencontre où chaque action se transforme en but, Mamardashvili réalise enfin un arrêt devant Lamela (42), avant d'observer de loin les vaines tentatives de son équipe pour revenir après la pause. Foulquier bute sur Bounou (48), En-Nesyri n'appuie pas assez sa tête (60) et le duel entre ces deux géants du football espagnol perd peu à peu en intensité, tout juste sorti de sa torpeur par une ultime tentative de Jesús Navas (90+2).Le Sánchez-Pizjuán peut savourer cette première victoire en un mois.