Séville et Majorque se tiennent en respect

Séville FC (4-3-3) : Bounou - Acuña, Diego Carlos, Koundé, Navas (Ocampos, 67e)- Papu Gómez, Gudelj (Rakitić, 80e), Joan Jordán (Delaney, 55e) - Corona, Mir (En-Nesyri, 55e), Lamela (Martial, 67e). Entraîneur : Julen Lopetegui.

Majorque (5-3-2) : Manolo Reina - Maffeo, Valjent, Raíllo, Brian Oliván, Jaume Costa (Russo, 87e) - Sevilla (Dani Rodríguez, 74e), Battaglia, Sánchez (Grenier, 87e) - Muriqi, Ángel Rodríguez (Kubo, 74e). Entraîneur : Javier Aguirre.

À Sánchez Pizjuán et pour le compte de la 36journée de Liga ce mercredi soir, Séville et Majorque se sont quittés sur une égalité sans éclat (0-0). Un scénario en décalage avec les enjeux européens et de maintien attendus au coup d'envoi.Malgré les impératifs, les 22 acteurs n'ont pourtant jamais paru dans l'optique de mettre en place l'intensité nécessaire. Ainsi, à la retombée d'un corner de Papu Gómez, Rafa Mir a été le premier à se mettre en action, voyant son coup de casque être sorti sur sa ligne par Salva Sevilla (9). Une situation franche, qu'Erik Lamela a bien tenté d'accentuer par plusieurs incursions, mais sans réellement mettre en exercice la défense adverse. Dépassés dans le jeu, les Majorquins n'ont, quant à eux, proposé qu'une faible opposition, cantonnés à un registre défensif forcé.Et le spectacle n'aura guère été plus emballant au retour des vestiaires. Seuls maîtres du ballon, les hôtes n'ont effectivement pas su se procurer de réelles occasions. Le coup franc lointain et rasant de Diego Carlos, dévié par Antonio Sánchez, a ainsi été l'une des seules sollicitations pour Manolo Reina, solide devant ses buts (60). Inoffensifs, les hommes de Javier Aguirre s'en sont remis aux coups de pied arrêtés, que Vedat Muriqi, notamment, s'est chargé de prolonger de la tête, sans succès (77). Un résultat nul logique, et une prestation terne : une habitude sévillane désormais.Car au classement et à deux journées de la fin, Séville, quatrième (66 points), ne dispose maintenant que de cinq unités d'avance sur son poursuivant et rival du Betis. En bas de tableau, Majorque, dix-huitième, manque l'occasion de sortir de la zone rouge.