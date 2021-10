Service minimum pour la Lazio face à la Fiorentina

Lazio (4-3-3) : Reina - Lazzari, Luiz Felipe (Patric, 76e), Acerbi, Marušić - Milinković-Savić (Basic, 78e), Cataldi (Lucas Leiva, 83e), Luis Alberto - Anderson, Immobile, Pedro (Moro, 83e). Entraîneur : Maurizio Sarri.



Fiorentina (4-3-3) : Terracciano - Venuti (Odriozola, 71e), Milenković, Martinez Quarta, Biraghi (Terzić, 82e) - Duncan (Benassi, 82e), Torreira, Castrovili (Bonaventura, 56e) - Callejón (Saponara, 71e), Vlahović, Sottil. Entraîneur : Vincenzo Italiano.

Les trois points et puis c'est tout. Voilà ce que les supporters de la Lazio retiendront ce soir.Toscans comme Romains ne souhaitaient pas notre bonheur. La faute aux artificiers en chef - Ciro Immobile et Dusan Vlahović -, plus maladroits qu'à l'accoutumée, et à des attaques beaucoup trop stéréotypées. Les deux équipes ont forcé les offensives sur les côtés, mais les centres trouvaient toujours un défenseur adverse ou les gants du gardien, permettant à Pepe Reina de démontrer qu'il maîtrise toujours les airs à 39 ans.Toutefois, Pietro Terracciano n'a pas non plus été ridicule, comme lorsqu'il a réalisé une superbe horizontale sur une frappe enroulée de Manuel Lazzari en fin de première période. Cependant, il n'a rien pu faire sur celle de Pedro. Bien trouvé par Milinković-Savić, l'Espagnol a envoyé un missile sous la barre juste après le retour des vestiaires. Ce sera véritablement la seule éclaircie de cette partie dont le déroulement a été fortement haché par de nombreuses fautes.Cela n'effacera pas le sévère 4-1 contre le Hellas du week-end dernier, mais ce succès permet auxde repartir de l'avant. Et de passer devant leur adversaire du soir, au passage.