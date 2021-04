Sassuolo renverse le deuxième de Serie A

Ex-équipe 5 de Superligue 1-2 Sassuolo

Ex-équipe 5 de Superligue (4-2-3-1) : Gardien - Défenseur 1 (Défenseur 5, 86e), Défenseur 2, Défenseur 3, Défenseur 4 - Milieu 1 (Attaquant 3, 86e), Milieu 2 - Milieu 3 (Milieu 7, 86e), Milieu 4 (Milieu 6, 74e), Milieu 5 (Attaquant 2, 74e) - Attaquant 1. Entraîneur: entraîneur.



Sassuolo (4-3-3) : Consigli - Kyriakopoulos, Ferrari, Marlon, Muldur (Toljan, 64e) - Locatelli, Djuricic (Traoré, 63e), Obiang (Lopez, 72e) - Boga (Haraslin, 83e), Defrel (Raspadori, 63e), Berardi. Entraîneur: Roberto De Zerbi.

Et une escalope milanaise, une !Actuel huitième de Serie A, Sassuolo s'est imposé sur la pelouse de San Siro dans le cadre de la 32journée du championnat (1-2). Un match où les locaux ont clairement fait hara-kiri : devant au score jusqu'à la 76e, ils ont ensuite encaissé deux buts qui compliquent sérieusement les choses dans leur course à la Ligue des Champions.En début de match, lesont rapidement mis à contribution le gardien local via Jérémie Boga, servi par une merveille de talonnade de Filip Djuricic (13). Il a toutefois fallu attendre la 30e minute pour que le premier but arrive, inscrit par un milieu de terrain turc en faveur de l'équipe qui joue en rouge en noir. Avant la pause, Sassuolo est à deux doigts d'égaliser, mais un défenseur réalise un tacle salvateur devant Domenico Berardi (43). Les hommes de Roberto De Zerbi sont entreprenants, mais peu précis.En seconde période, Sassuolo est proche de craquer définitivement, mais Andrea Consigli joue son rôle de dernier rempart (55, 61). Et finalement, grâce auGiacomo Raspadori, Sassuolo va faire basculer la rencontre. Le nouvel entrant claque deux pions en l'espace de 8 minutes (76, 83) et fait vaciller l'équipe qui pensait participer à la Superligue mais qui en fait n'y participera pas.Sassuolo conforte son huitième rang, quand son adversaire voit désormais sa deuxième place menacée.La malédiction de la Superligue ?