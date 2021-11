Sassuolo lessive Milan

Milan (4-2-3-1) : Maignan - Florenzi (Pellegri, 69e), Kjær, Romagnoli, T. Hernández - T. Bakayoko (Kessié, 46e), Bennacer (Tonali, 60e) - Saelemaekers (Kalulu, 81e), B. Díaz (Messias, 46e), Leão - Ibrahimović. Entraîneur : Stefano Pioli.



Sassuolo (4-3-3) : Consigli - Müldür, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos - Frattesi (Harroui, 80e), M. Lopez, M. Henrique (Toljan, 80e) - Berardi (H. Traorè, 80e), Scamacca (Defrel, 59e), Raspadori (Chiricheș, 90e). Entraîneur : Alessio Dionisi.

Plus de rouge que de noir en ce milieu d'après-midi, à Milan.Défait par Sassuolo sur son terrain six ans après et à la suite d'une réplique plus que pâlotte (1-3), Milan a perdu des points pour la première fois cette saison après avoir ouvert le score. Une deuxième défaite de suite en Serie A, qui laisse notamment l'Inter revenir à un point au classement.Pourtant, même si lesmanquent de précision durant les 20 premières minutes, une constante semble se dégager : à savoir qu'il est dur d'imaginer Sassuolo et ses approximations défensives repartir de San Siro la besace vide. Cela se vérifie dans les faits, après un corner à la rémoise et un centre de Theo Hernández, qui trouve Alessio Romagnoli lancé pleine balle au premier poteau pour l'ouverture du score. Problème, si Sassuolo encaisse bel et bien, tout change en 120 secondes : aussi impuissante que Mike Maignan devant l'inspiration sensationnelle de Scamacca, la logique assiste bouche bée à l'un des buts du week-end transalpinUne minasse pure pour dératiser la lucarne du portier français, de retour après un peu plus d'un mois d'absence, qui réveille Sassuolo. Dans un premier temps, Scamacca - encore lui - force Kjær à marquer contre son camp, avant que Berardi ne crochète Romagnoli, tout en prenant le soin de le laisser sur les fesses et de glisser la sphère entre les jambes de Maignan. Un bon moyen pour illustrer le nouveau match exceptionnel du champion d'Europe italien, au four et au moulin, pour signer son 93pion avec la tunique(et son septième de la saison). Ni Ibrahimović, invisible hormis une lourde frappe hors cadre (63), ni le malheureux Kjær dont la tête effleure la barre (68) ne changent la donne, et la soirée milanaise se conclut sur un rouge direct de Romagnoli, consécutif à une prise de catch sur Defrel (77).Stefano Pioli rêvait sans doute mieux pour fêter sa prolongation de contrat jusqu'en 2024.