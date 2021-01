Sainté arrache son premier succès de l'année à Nice

Nice (3-5-2) : Benítez - Daniliuc, Saliba, Bambu (Ndoye, 90e) - Lotomba, Reine-Adélaïde (Claude-Maurice, 62e), Boudaoui, Lees-Melou, Kamara - Dolberg, Gouiri (Maolida, 71e). Entraîneur : Adrian Ursea.

Saint-Étienne (4-4-2) : Moulin - Debuchy, Moukoudi, Sow, Trauco - Nordin (Abi, 82e), Camara, Neyou (Gourna-Douath, 73e), Aouchiche (Monnet-Paquet, 82e) - Bouanga, Hamouma. Entraîneur : Claude Puel.

23 buts d'un côté, 20 de l'autre : l'affiche entre les 16et 17attaques de Ligue 1, Nice et Saint-Étienne, sentait le 0-0. On s'orientait d'ailleurs vers un score nul et vierge quand Abi a repris un tir foiré de Trauco et offert sur le fil aux Verts un premier succès mérité en 2021 (0-1). Ce, au terme d'un match sanctionné de seulement quatre tirs cadrés.Ce ne sont pas les occasions qui ont manqué, pourtant. En particulier pour des Stéphanois plus entreprenants et Bouanga, auteur notamment de trois têtes de peu à côté au second poteau (32, 42, 75). Dans une partie rythmée par les vociférations de Claude Puel, les Aiglons ont eux aussi eu trois balles de 1-0 dans le jeu : un enroulé de Gouiri juste à côté (36), un tir trop croisé de Reine-Adélaïde (36) et une reprise du plat du pied de Daniliuc qui a flirté avec le poteau gauche de Moulin (61).Passée l'heure de jeu, les deux équipes ont enfin réglé la mire, sur coup franc. Mais Moulin a respectivement bloqué et claqué ceux de Dolberg (65) et Claude-Maurice (79). Benítez, lui, a facilement capté celui de Hamouma côté gauche (83). Le portier argentin n'a en revanche rien pu faire sur une reprise du gauche à bout portant de Charles Abi, à peine sorti du banc et auteur de son deuxième pion en Ligue 1. Un but qui permet à Saint-Étienne de mettre fin à une série de trois défaites consécutives et six matchs de suite sans victoire en championnat, et de prendre ses distances avec la zone rouge. Mais aussi de revenir à quatre points du Gym, retombé dans ses travers après son succès à Lens dimanche dernier.