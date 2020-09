L'ASSE enchaîne face à Strasbourg

Avec un solide Jessy Moulin et un Denis Bouanga très remuant offensivement, l'AS Saint-Étienne a enchaîné une deuxième victoire en Ligue 1 face à Strasbourg dans le Chaudron (2-0). Rien ne va plus pour les Alsaciens, qui n'affichent toujours pas le moindre point au compteur après trois matchs.

Jessy, au four et au Moulin

Penalty généreux, Bouanga heureux

Saint-Étienne (4-2-3-1) : Moulin - Debuchy, Fofana, Kolodziejczak, Maçon - Camara, Neyou (Youssouf, 72e) - Bouanga (Monnet-Paquet, 87e), Nordin (Abi, 52e), Aouchiche (Gourna-Douath, 87e) - Hamouma (Rivera, 72e). Entraîneur : Claude Puel.



Strasbourg (5-4-1) : Kamara - Lala, Simakan, Mitrović, Djiku, Caci - Waris (Saadi, 81e), Bellegarde (Liénard, 67e), Sissoko (Thomasson, 81e), Zohi (Chahiri, 61e) - Ajorque. Entraîneur : Thierry Laurey.

Trois hommes, trois points. Il n'en fallait pas plus pour donner le sourire aux fans de l'ASSE, en cette mi-septembre. Un, deux, trois : c'est parti ! Malgré les rumeurs insistantes d'un départ possible vers Leicester, Wesley Fofana était bien titulaire pour la réception de Strasbourg au stade Geoffroy-Guichard ce samedi. En bon défenseur central, le gamin de 19 ans a fait le boulot en aidant l'AS Saint-Étienne à garder sa cage inviolée. Mais les gars du Forez peuvent et doivent surtout dire merci à Jessy Moulin, auteur de plusieurs parades dont une sublime en début de match devant Majeed Waris. Offensivement, ils ont longtemps buté sur un solide bloc alsacien. Avant de s'en remettre à celui qui fait office d'homme fort, depuis la saison dernière : Denis Bouanga. Auteur d'un but et d'une - presque - passe décisive, le Gabonais a permis aux Verts d'enchaîner une deuxième victoire en autant de matchs (2-0). Tous les feux sont aux Verts.Bien décidés à venir choper leurs premiers points de la saison, les Strasbourgeois laissent volontairement le ballon à leurs adversaires pour mieux les contrer. Le 5-4-1 initial du Racing se transforme ainsi rapidement en 3-4-3 en phase offensive, les pistons Anthony Caci et Kenny Lala s'engouffrant parfaitement dans les deux couloirs pour amener du danger sur la cage verte. Après une première tentative de Kévin Zohi, histoire de chauffer les gants de Jessy Moulin (7), c'est d'ailleurs le latéral droit qui sera à l'origine de la plus grosse occasion de la première période.Sur l'un de ses nombreux débordements côté droit, Lala délivre en effet un caviar sur la tête de Majeed Waris qui bute à bout portant sur le portier stéphanois (certes aidé par sa transversale, mais auteur d'une superbe parade). De l'autre côté, à l'exception d'une frappe d'Arnaud Nordin (15) repoussée par un Bingourou Kamara titulaire pour la première fois depuis le 19 mai 2018 en Ligue 1, les Verts sont trop peu dangereux. Un coup franc d'Adil Aouchiche à l'entrée de la surface (42), suivi d'un autre de Lala (45+1), seront tous deux claqués par les deux gardiens avant la pause.La seconde période repart sur les mêmes bases, avec un Moulin toujours impeccable devant Zohi (53). Et évidemment, à force de louper des opportunités, les Alsaciens se font punir. À peine entré en jeu à la suite de la blessure de Nordin, Charles Abi profite de son premier duel pour pousser légèrement Djiku dans le dos et ainsi obliger le défenseur à toucher le ballon de la main dans sa surface. Suffisant, en tout cas, pour que M. Wattellier désigne le point de penalty (pour la troisième fois cette saison contre les Strasbourgeois, déjà). Aucune pitié pour Denis Bouanga, qui transforme l'offrande d'un contre-pied parfait (1-0, 57).Le Racing tente bien de réagir, via les frappes lointaines des entrants Dimitri Liénard (74) et Mehdi Chahiri (77)... Sans grande réussite. Pire, les joueurs de Thierry Laurey vont se faire punir une deuxième fois : Bouanga, encore lui, réalise un petit festival côté droit. Son centre en retrait, légèrement dévié, revient sur Mahdi Camara qui vient corser l'addition (2-0, 82). Une ultime parade de Jessy Moulin plus tard, voilà l'ASSE avec six points en deux matchs. Tout le contraire de Strasbourg, qui subit une troisième défaite en autant de rencontres. Trois, décidément le chiffre de la soirée.