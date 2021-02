Saint-Étienne arrache un point contre Reims

Moulin - Debuchy, Moukoudi, P.A. Cissé, Trauco - M.Camara (Youssouf, 80e), Gourna (Aouchiche, 46e), Neyou - Bouanga, Khazri (Nordin, 46e), Modeste (Abi, 58e). Entraîneur : Claude Puel

Rajkovic - Foket, Munetsi, Faes, G. Konan - Cassama , Berisha Mbuku - Zeneli (Touré, 58e), Kutesa (Doumbia, 58e), Dia (Drammeh, 80e). Entraîneur : David Guion.

AH

Un nostalgico sans saveurs.Match de hipsters par excellence, ce Saint-Étienne - Reims a eu autant de saveur qu’une salade de boulgour au soja. Une rencontre qui va surtout laisser un goût amer aux Rémois qui ont longtemps cru tenir leur première victoire en Ligue 1 à Geoffroy-Guichard depuis le 1novembre 1959. Jusqu'à la 89minute pour être exact, moment choisi par Charles Abi pour égaliser après un coup de billard dans la surface champenoise. Une égalisation méritée pour des Stéphanois brouillons, décevants mais dominateurs, qui auraient même pu gratter les trois points si Bouanga n’avait pas bouffé la feuille, seul face au but, dans le temps additionnel (91). Mais vu le scénario de l’après-midi, les Verts se contenteront de ce nul.Car malgré leur domination globale, les Stéphanois ont bien failli se laisser surprendre par Reims. La faute à El Bilal Touré, entré en jeu, et venu placer une magnifique tête décroisée au premier poteau sur corner. Le premier but pour le Malien depuis le 16 décembre, son troisième de la saison. Dans la foulée, Boulaye Dia a été à quelques millimètres de faire le break (73). Le tournant de la rencontre. Dans la foulée, les Verts ont repris les commandes du match, après avoir déjà été dangereux par Bouanga (28), Khazri (38), Modeste (52), Aouchiche (53), Nordin et Neyou (61). Et c’est de nouveau Aouchiche qui a sonné la révolte, par une tête juste à côté (84). Avant que Charles Abi ne surgisse, et ne relègue la première titularisation de Modeste dans l’ombre.Abi de lumière.