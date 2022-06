Mané, entre Ballon d'argent et été bavarois

La défaite de Liverpool en finale de la Ligue des champions face au Real Madrid (0-1) va probablement priver Sadio Mané du Ballon d’or. Au Sénégal, on est autant attentif à cet évènement qu’à l’avenir en club du capitaine des Lions de la Téranga, annoncé avec de plus en plus d’insistance au Bayern Munich.

Omar Diallo : « Qu’il finisse au moins deuxième du Ballon d’or »

Le Bayern ? « Il quitterait une institution pour une autre » (Olivier Perrin)

Par Alexis Billebault

Sadio Mané va tourner le dos à une saison 2021-2022 en jetant un œil à un bilan que beaucoup lui envieraient, même si l’attaquant sénégalais rétorquera qu’il a perdu en finale de la Ligue des champions face au Real Madrid et regardé Manchester City remporter la Premier League pour un tout petit point. Et donc laisser supposer qu’il ne peut pas être totalement heureux. C’est à cela que l’on reconnaît les grands champions. En soulevant la Coupe d'Angleterre et la Coupe de la Ligue avec Liverpool, Sadio Mané a pourtant obtenu quelques jolis lots de consolation avec Liverpool. Et puis il y a eu la folle année du Sénégal, vainqueur de la première Coupe d'Afrique de son histoire face à l'Égypte en finale et bourreau des Pharaons encore une fois lors du match qualificatif pour le Mondial au Qatar. Naturellement, l'ancien joueur de Southampton a été l'un des grands artisans de ses deux grands moments de joie vécus par le peuple sénégalais.Mais l’échec desface auxsignifie aussi que son objectif de devenir le second joueur africain à remporter le Ballon d’or (après le Libérien George Weah en 1995) a pris un gros coup sur la tête. Le trophée semble de plus en plus promis à Karim Benzema. Au Sénégal, l’affaire semble (presque) entendue. Omar Diallo, ancien gardien de la sélection nationale (23 sélections entre 1997 et 2004), veut croire, comme beaucoup de ses compatriotes, que la cause n’est pas totalement entendue, tout en reconnaissant que Benzema ferait un lauréat très présentable :L’ancien Lyonnais a remporté deux titres majeurs avec son club, alors que Mané a garni son palmarès avec la CAN., poursuit l’ancien gardien de l’ASC Jaraaf et du Raja Casablanca.International à huit reprises (2001-2022), Alassane N'Dour ne veut pas banaliser le simple fait que Sadio Mané soit dans les débats., développe l’ancien milieu de terrain stéphanois.L’autre grand sujet qui anime les conversations à Dakar, Thiès ou Ziguinchor, la capitale de la Casamance natale du Sénégalais le plus connu du monde, concerne son avenir en club. Depuis quelques jours, un départ vers le Bayern Munich est évoqué, alors que Mané est sous contrat avec Liverpool jusqu’au 30 juin 2023. Pour l’instant, il semblerait que l’indemnité de transfert proposée par les Bavarois (30 millions d’euros) ne corresponde pas aux attentes des Anglais, estimées à au moins 41 millions d’euros, mais l’idée d’un déménagement en Bavière de l'ancien de Salzbourg commence à faire son chemin., intervient le Français Olivier Perrin, directeur de Génération Foot, l’Académie dakaroise où Mané a commencé sa formation. À Liverpool, le Sénégalais a remporté la Ligue des champions (2019), la Coupe du monde des clubs (2019), la Supercoupe de l’UEFA (2019), le championnat d’Angleterre (2020), la Cup et la Coupe de la Ligue cette année., ajoute Perrin.Le champion d’Allemagne en titre, qui doit en parallèle gérer les envies d’ailleurs du buteur polonais Robert Lewandowski (33 ans), lié à son club jusqu’en juin 2023, a fait de l'ancien Messin sa priorité., reprend Diallo., intervient N’Dour.Le genre de détail qu’un bon projet sportif, assorti d’un sympathique contrat, peut rapidement reléguer au rang d’anecdote.