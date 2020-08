Ronaldo ménagé face à la Roma, Immobile Soulier d'or européen

TB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Verdict sans jouer.C'était l'un des enjeux de cette dernière journée de Serie A : qui de Cristiano Ronaldo ou Ciro Immobile terminerait meilleur buteur du championnat, et par conséquent, Soulier d'or européen 2019-2020 ? La réponse est tombée avant même les rencontres. Alors qu'il possédait déjà une confortable avance de quatre pions, lene pourra plus être rejoint puisque le Portugais ne participera pas à la dernière rencontre de la Juventus, déjà championne, face à la Roma.Avec ses 35 buts (un de plus que Robert Lewandowski), Ciro Immobile n'a plus guère de doutes : il va succéder à Lionel Messi comme meilleur buteur européen d'une saison étrange. Pour l'en empêcher, il faudrait par exemple que Romelu Lukaku inscrive douze buts pour l'Inter sur la pelouse de l'Atalanta. Improbable. L'international italien va donc succéder à Luca Toni et Francesco Totti, parmi les buteurs transalpins à avoir remporté cette distinction. Dernier objectif pour lui : marquer un dernier but pour aller chercher le record sur une saison de Gonzalo Higuain.Jamais rassasié.