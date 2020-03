Ronnie, en prison, mais jamais enfermé

Détention improbable, histoire de passeports incompréhensibles, quintuplé en match amical sous les verrous... Ronaldinho a beau avoir raccroché les crampons, il continue de faire le show. Même en tant que prisonnier.

Un rayon de soleil dans la cellule

¡GOL DE RONALDINHO EN LA CÁRCEL! El astro brasileño, que ya cumple una semana en la agrupación especializada en Paraguay, marcó este gran definición en el partido del viernes. CRACK. pic.twitter.com/e4J4oMGWw3 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2020

Blanchir l’innocent ou l'argent ?

? Ordenan el arresto de Ronaldinho por ingresar con pasaporte falso en Paraguay https://t.co/0CraatPm3L — MARCA (@marca) March 5, 2020

Estou em casa!!! Obrigado meu Deus... Por tanto carinho e respeito, sempre uma energia incrível...Um encontro com o Presidente e em breve anunciamos novidades... ?? ?? pic.twitter.com/7mmsf9SIK8 — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) November 12, 2019

Par Florian Cadu

La dernière fois qu'on l'avait vu à l'œuvre, c'était une fois de plus un régal esthétique pour les yeux. Ce jeudi 17 octobre 2019, lors d'un amical disputé en Colombie opposant Santa Fe à l’Atlético Nacional, le bandeau paraissait aussi intact que le sourire. Numéro 10 dans le dos et longs cheveux au vent, Ronaldinho Gaúcho offrait une passe décisive/aveugle/magnifique qui éliminait sept adversaires et donnait un avantage de deux buts à son équipe. Rien que pour ce geste du pied, le retraité méritait son ovation.Quelques semaines plus tard, la RAC 1 etannonçaient un match des légendes - les amis de Ronnie contre des grands noms de l'histoire de Barcelone - prévu pour le 19 août 2020 en l'honneur du Brésilien qui a passé cinq saisons en Catalogne (de 2003 à 2008). Début mars, c'est le Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaïfi qui indiquaient leur intention de réunir les monstres du club français en août dans un All Star Game 100% PSG pour fêter les cinquante ans de l'entité. Que des bonnes nouvelles, donc. Et puis, la mauvaise est tombée dans la foulée sans avertir personne : l'idole des jeunes et des moins jeunes aurait été arrêtée au Paraguay en compagnie de son frère , après la saisie de faux passeports dans leur chambre d'hôtel à Asunción (la justice brésilienne ayant privé l'artiste de son sésame, en 2018, en raison d'un défaut de paiement d'une dette).Un quinzaine de jours plus tard, et même si tout n'est pas clair, le monde en sait davantage sur cette affaire. Différents épisodes se sont déroulés, chronologiquement : les deux frères ont clamé leur innocence en justifiant que les documents illicites auraient été délivrés par un homme d'affaires brésilien actuellement en détention dénommé Wilmondes Sousa Lira les ayant trompés, les frangins ont été libérés, ont de nouveau été arrêtés après l'émission d'un mandat d'arrêt à leur encontre par le ministère public paraguayen, et... le plus talentueux des frangins a joué au football. Car voilà le plus incroyable, dans l'histoire : même enfermé, Ronaldinho parvient à faire le show grâce à ses pieds.Alors qu' un tournoi de futsal était au programme et que personne ne pensait voir l'ex-pro y participer ( «» , déclarait en effet le commissaire Blas Vera, responsable de l'administration du pénitencier, dans les colonnes de, ce dernier a tout simplement représenté le joueur à suivre de la compétition. Les détenus se sont d'abord arrachés le champion du monde 2002 pour l'avoir dans leur équipe, même si certaines rumeurs affirmaient qu'il n'aurait pas le droit de marquer . Puis le bonhomme a fait basculer la finale remportée sur le score de 11-2, donnant le droit à ses partenaires de se partager un porc de seize kilogrammes : le Ballon d’or 2005 a fait trembler les filets à... cinq reprises ! Certaines sources ajoutent qu'il a délivré six passes décisives, d'autres qu'un maton lui a prêté ses chaussures pour que celui qui n'avait que des tongs au bord du terrain puisse taper dans la balle.Reste la question principale : quel avenir pour un Ronnie dont le dernier contrat s’est achevé en juillet 2015 avec Fluminense, et qui brille régulièrement pour des aventures moins agréables que celles passées au Camp Nou ? Après avoir vu son appel être rejeté par la justice, Ronaldinho n'est toujours pas considéré comme coupable, mais l'étau se resserre. Selon Reuters, qui cite le procureur Osmar Legal, le surdoué pourrait avoir noué des relations avec la femme d'affaires Dalia Lopez recherchée par le Paraguay et soupçonnée d’être «» .» , a ainsi noté le procureur. Ce qui signifie une enquête à mener, et davantage de temps à passer entre quatre murs. Il est où, l'organisateur des tournois ?