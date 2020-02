« La police allemande nous a traités comme des chiens »

Dans les bouchons, et après cinq heures de détention par la police allemande dans des « conditions inadmissibles » , Romain Mabille, le leader du Collectif Ultras Paris, raconte les heures interminables à attendre que les autorités ne les laissent enfin reprendre la route de Dortmund et du Signal Iduna Park. À l'heure actuelle, deux cars de supporters parisiens sont toujours immobilisés.

« On ne comprend pas la réaction de la police allemande, d'autant que nous ne sommes absolument pas dans la défiance envers eux. »

Apres 5heures de retenue par la police allemande , dans des conditions inadmissibles, traités comme des chiens on repars pour dortmund .SUPPORTER PAS CRIMINELRouge et bleuPARIS SG ON TOURNe cedons pas au provocation — Mabille Romain (@RomainMabille) February 18, 2020

« On ne pouvait ni boire, ni aller chercher à boire, ni aller chercher à manger. On a dû rester dans le bus pendant une heure et demie sans pouvoir en sortir, je te laisse imaginer quand tu as 90 mecs dans un bus à quelle vitesse la chaleur augmente. »

« Les gens n’ont pas envie de foutre le bordel, ils veulent juste chanter le plus fort possible pour Paris. »

Propos recueillis par Andrea Chazy

On est partis à 4h ce matin. On nous avait prévenus qu’il y aurait des contrôles à la frontière, et que l'on nous amènerait ensuite à l’endroit de la remise des places. Sauf que certains supporters sont encore bloqués, alors qu’il n’y a aucune raison à cela. On ne comprend pas la réaction de la police allemande, d'autant que nous ne sommes absolument pas dans la défiance envers eux.On t’emmène dans une tente, avec deux policiers qui ne parlent pas français. On te prend en photo ta pièce d’identité, on te menace, il y a une fouille assez approfondie... c’est vraiment pas terrible. La seule fois où on a vécu quelque chose de semblable, c’était pendant la période de contestation où ça ne se passait pas bien avec le PSG et les autorités. Aujourd’hui, on travaille ensemble, ce n’est pas la volonté du club que cela se passe comme cela.Le club a été informé dans les deux-trois heures, dès qu’on a vu que ça ne bougeait pas. Ils ont alerté, apparemment, le délégué de l’UEFA et ils sont en train de voir avec les forces de l’ordre sur place. Mais il n’y a pas grand-chose qui bouge, les mecs sont toujours retenus et heureusement qu’ils restent calmes.Il y a encore deux cars immobilisés. Soit environ 120 personnes, qui sont bloqués dans un hangar. Je n’ai même pas la localisation exacte de celui-ci. On a jusqu’à 19h pour retirer les places, et c’est pour cela que l'on est partis tôt. Pour ne pas avoir à gérer les choses dans l'urgence, comme on va devoir le faire maintenant, et parce qu'on voulait faire un truc sympa. J’ai mis le tweet pour faire réagir un peu tout le monde, car on va à Dortmund pour passer un bon moment et pas pour foutre le bordel. Je ne comprends pas ce qu’il se passe.On ne pouvait ni boire, ni aller chercher à boire, ni aller chercher à manger. On a dû rester dans le bus pendant une heure et demie sans pouvoir en sortir, je te laisse imaginer quand tu as 90 mecs dans un bus à quelle vitesse la chaleur augmente. On n'a pas non plus pu aller aux toilettes.Les gens n’ont pas envie de foutre le bordel, ils veulent juste chanter le plus fort possible pour Paris. Mais on est dégoûtés, car la police allemande nous a traités comme des chiens. On voulait tous passer un bon déplacement, surtout que Dortmund, au niveau européen et au niveau des relations avec les supporters, ce n’est pas là où ça se passe le plus mal. On ne pensait pas avoir affaire à ce genre de situation.J’espère qu’il y aura tout le monde, que tout le monde va pouvoir y aller. Je sais qu’il y a déjà 2000-2200 mecs sur place, on est dans les bouchons actuellement, donc on va essayer de rattraper tout ça. En espérant que les deux derniers bus soient libérés. Avant la fouille, on était tous debout, on chantait, on rigolait. Là, quand je me retourne vers l’arrière du bus, tu en as 90% qui dorment et qui sont dégoûtés.Bien sûr. On essaye d’avoir un avocat sur place qui s’occupe des supporters, pour donner une suite. On ne va pas se laisser faire, car rien ne mérite que l’on soit traités comme cela. On va tout mettre en œuvre pour que les choses se débloquent et se calment. Sinon, on va revenir à 200 à Paris, et tout le monde sera en garde à vue pour rien. Ce n'est pas l’objectif du voyage.