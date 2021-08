Lewandowski et le Bayern en balade face au Hertha

Bayern (4-2-3-1) : Neuer - Stanisic (B. Sarr, 81e), Upamecano (Kouassi, 46e), Süle, A. Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry (Coman, 67e), Müller (Choupo-Moting, 80e), Musiala (L. Sané, 61e) - R. Lewandowski. Entraîneur : Julian Nagelsmann.



Hertha (4-2-3-1) : Schwolow - Zeefuik (Klunter, 61e), Boyata, Stark, Mittelstädt - Tousart, Ascacibar - Lukebakio (Belfodil, 61e), Serdar (Darida, 79e), Jovetić (Dirlosun, 20e) - Selke (Richter, 60e). Entraîneur : Pál Dárdai.



Les Munichois n'ont pas fait dans le détail.Face au Hertha Berlin, il a suffi de six minutes à Thomas Müller pour permettre au Bayern de prendre les devants. Une récupération de balle bien négociée, un service d'Alphonso Davies, et la défense berlinoise craquait déjà. Dominateurs, mais pas souverains, les hommes en rouge s'en sont remis, grande surprise, à Robert Lewandowski pour doubler la mise de la tête, sur leur deuxième tir cadré de la rencontre. La treizième rencontre d'affilée en Bundesliga où la machine polonaise marque. Rien que ça.Titularisé, Jamal Musiala , de nouveau sélectionné avec l'Allemagne par Hansi Flick pour les prochains matchs internationaux, a corsé l'addition quatre minutes après le retour des vestiaires; le jeunot de 18 ans continue d'impressionner son monde et de se faire une place devant à Munich. Mais la star, c'est bien le Polonais. Lewy, encore et absolument toujours lui, en calera un quatrième, satellisé par un Leroy Sané à peine entré en jeu. Et puis un cinquième, de nouveau d'un coup de casque, un quart d'heure après. Inhumain, on vous dit.Dix buts encaissés, zéro point engrangé en trois matchs pour le Hertha : c'est Ishak Belfodil qui va être content