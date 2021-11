Majer en l'air

La Ligue 1 a fait la connaissance de Lovro Majer. Ce dimanche soir, l'esthète croate a régné sur terrain du Roazhon Park lors du succès de Rennes contre Lyon, dévoilant sa panoplie technique et son pied gauche de velours. Une démonstration et un message fort : le milieu de 23 ans pourrait être l'une des attractions du championnat de France cette saison.

Lovro Majer v Lyon :- 5 dernières passes avant un tir (plus haut total)- 69 ballons touchés (plus haut total rennais)- 33 passes dans le camp adverse (plus haut total)- 8 ballons récupérés (2e plus haut total)- 2 centres dans le jeu réussis (plus haut total)#SRFC #SRFCOL pic.twitter.com/VyEy5jSzrz — Pierre Lejolivet (@LejolivetPierre) November 7, 2021

Crack de Zagreb, cours de français et nouvelle famille

Par Clément Gavard, au Roazhon Park

Tous propos recueillis par CG

Le championnat de France a souhaité la bienvenue à un nouvel esthète, ce dimanche soir, lors de la démonstration du Stade rennais face à l'OL. Son nom claque autant que son style de jeu : Lovro Majer. Le serre-tête autour du bras et la mine satisfaite, l'artiste croate s'est permis d'interrompre la "ola" au Roazhon Park pour recevoir une standing-ovation de la part du public rennais au moment de quitter la pelouse à la 90minute pour laisser sa place au jeune Lesley Ugochukwu. Tout le monde attendait Lucas Paqueta, on aura finalement eu le droit à l'avènement du milieu de terrain de 23 ans, qui s'est présenté à la Ligue 1 en livrant une prestation épatante en prime-time contre Lyon à l'occasion de sa première titularisation de la saison en championnat. Un match absolu et une question rhétorique : comment ne pas tomber sous le charme ?Il fallait être installé dans les tribunes de l'enceinte bretonne ou dans son canapé pour saisir la beauté du moment. Si la dégaine de Majer force les comparaisons avec son compatriote Luka Modrić, le gaucher est un joueur rare, pour ne pas dire en voie de disparition. Un numéro 10 à l'ancienne, qui a seulement besoin de son coup d'œil et de sa qualité de passes pour accélérer le jeu. Ce dimanche soir, l'international croate n'a pas fait gonfler ses statistiques, mais il a donné le tempo de la partie, s'imposant comme le chef d'orchestre de la formation rennaise., s'est réjoui son entraîneur Bruno Genesio après le spectacle.Au départ de nombreuses actions chaudes, Majer est impliqué sur trois des quatre buts rennais contre l'OL, à chaque fois à l'avant-dernière passe. Son pied gauche a rendu fou les Lyonnais, comme sur ces deux ouvertures géniales pour Laborde (dont la deuxième a débouché sur le but de Traoré) ou ce numéro sur le côté gauche où il a éliminé Boateng d'une feinte de corps délicieuse pour offrir le premier frisson de la rencontre aux 28 000 âmes présentes dans les travées route de Lorient.Le Croate a dévoilé toute sa panoplie trois jours après une première titularisation séduisante contre Mura dans un match beaucoup moins emballant. Au sein d'un collectif moins bien huilé et face à un bloc bas compact, Majer avait déjà fait parler sa qualité technique, son jeu de corps et sa capacité à trouver des passes qu'il est le seul à voir. Ce dimanche soir, il a laissé sa carte de visite aux amateurs du championnat de France en éclairant le jeu rennais dans un milieu à trois où Baptiste Santamaria a parfaitement joué son rôle pour lui permettre de s'exprimer pleinement un cran plus haut., continuait Genesio en conférence de presse.Gaëtan Laborde ne s'est pas arrêté en zone mixte après la rencontre pour confirmer les propos de son entraîneur, mais Benjamin Bourigeaud s'est chargé de lancer des fleurs à son coéquipier :À 23 ans, le phénomène n'est pas un illustre inconnu, notamment chez lui, en Croatie, où il a rapidement eu le droit à l'étiquette de crack en puissance. Avant cet été, Majer n'avait encore jamais quitté son pays, où il s'est révélé au monde professionnel entre 2016 et 2018 au Lokomotiva Zagreb (62 matchs, 18 buts, 16 passes décisives), avant de faire son retour au Dinamo, le club dans lequel il avait fait ses gammes dans sa jeunesse, où il a confirmé les promesses annoncées (99 matchs, 19 buts, 25 passes décisives) et séduit quelques club européens. Celui qui compte seulement deux sélections et sept petites minutes de jeu en sélection au milieu d'une concurrence très féroce (Modrić, Kovacić, Brozović, Kramarić, etc.) a finalement décidé d'attendre cet été pour donner un nouvel élan à sa carrière. Convoité par l'OM l'hiver dernier, Majer a pris la direction de la Bretagne en filant à Rennes contre un chèque de douze millions d'euros., expliquait récemment Majer face à la presse.Après une première apparition fin août lors du naufrage rennais à Angers, Majer aura patienté quelques semaines pour se montrer à nouveau sous le maillot rouge et noir en raison d'une contusion à la hanche. Le temps pour lui de s'acclimater à un nouvel environnement et de se faire une place au sein de l'effectif., a-t-il souri.Au-delà du terrain, où il a également montré qu'il pouvait être une arme précieuse sur les coups de pied arrêtés en signant deux passes décisives contre Strasbourg et Mura (un corner et un coup franc excentré), Majer s'est investi à 100% dans son nouveau club, au point de demander à se faire traduire la conférence de presse de Genesio vendredi dernier ou d'aller saluer un journaliste auteur d'un article le concernant. En l'espace de trois jours, l'élégant milieu a prouvé qu'il était capable de se rendre utile dans un 4-4-2 comme dans un 4-3-3, même si le technicien rennais a admis après la rencontre qu'il avait principalement changé de système pour mettre son numéro 21 dans des conditions idéales. Ce n'était qu'un match, une soirée de rêve au cœur d'une saison encore longue, mais les petits chanceux présents au Roazhon Park dimanche soir ont le droit de se dire qu'ils ont peut-être assisté à l'effloraison d'un joueur spécial au pied gauche de velours.