Rennes, les doigts dans la crise

C'est devenu une tradition au Stade rennais. Depuis quatre ans, l'automne rime avec grosse déprime. Ce samedi, en début de soirée, il régnait une odeur de soufre inquiétante dans les couloirs du Roazhon Park à la suite de la nouvelle défaite du club contre Lens (0-2), la huitième de la saison toutes compétitions confondues. À court d'idées en ce moment pour redonner de la vie à son équipe, Julien Stéphan a tiré la sonnette d'alarme en affirmant que le SRFC devait revoir ses ambitions à la baisse. À Rennes, la crise n'est plus un gros mot, mais bien une triste réalité.

« On n'est pas préparés mentalement à vivre ce qu'on va devoir vivre, donc il va falloir préparer tout le monde. »

La crise de foi de Stéphan

« Ça me casse les couilles de rentrer chez moi et d'être énervé et blasé, alors que je devrais être heureux avec ma famille. »



Les maux forts

Par Clément Gavard, à Rennes

Tous propos recueillis par CG sauf mentions.

Du haut de la tribune Vilaine, le silence du huis clos est brisé par un bruit lointain. Sur la pelouse, le Stade rennais est mené 0-2 par Lens, et tout le monde sait que les Rouge et Noir ne vont pas renverser la situation. À commencer par ces quelques dizaines d'ultras venus exprimer leur ras-le-bol aux grilles d'accès de l'enceinte bretonne, seulement trois heures après avoir affiché leur soutien à l'arrivée du car rennais sur le parking bordant le canal brétillien. Oui, mais voilà, Rennes a choisi depuis quatre ans de transformer l'automne en immense déprime. Une nouvelle tradition à laquelle aucun dirigeant — René Ruello, Olivier Létang et Nicolas Holveck y sont passés — ne peut échapper. Au coup de sifflet final, quelques joueurs rennais sont restés prostrés, le regard dans le vide et les mains sur les hanches. Comme si le point de non-retour venait d'être atteint. Une impression confirmée par Julien Stéphan dans la foulée, le technicien breton décidant de venir jeter un froid dans la salle de presse et d'officialiser la crise au SRFC., a-t-il lâché, sans que la question ne lui soit posée.Cette fois, plus d'ironie ni de pirouette pour détourner l'attention, mais un constat alarmant : Rennes a mis les doigts dans la crise. Et son entraîneur ne semble pas savoir comment éviter l'électrocution.Vendredi midi, Stéphan s'était pourtant présenté face aux journalistes avec une attitude beaucoup plus rassurante. Le quadragénaire semblait revigoré moins de 48 heures après l'échec de Krasnodar . Il était même souriant et enjoué au moment de faire le bilan de ses deux années passées sur le banc de l'équipe professionnelle du SRFC. Un contraste saisissant avec le Stéphan tendu, inquiet et laconique vu dans les coursives du Roazhon Park samedi soir. Le jeune coach traverse la deuxième période de turbulences de sa carrière chez les pros et il était difficile de deviner hier s'il allait parvenir à en sortir indemne. La saison dernière, à la même époque, un but de Yann Gboho au bout du temps additionnel lors d'un match contre Toulouse avait relancé la machine en championnat. Surtout, Stéphan pouvait compter sur ses relations conflictuelles avec le président Létang pour se protéger. Le premier ne s'était d'ailleurs pas gêné pour pointer du doigt le mercato du second, tout en se plaignant avec malice de l'effectif mis à sa disposition. Aujourd'hui, Stéphan n'a plus de pare-feu et se retrouve par conséquent beaucoup plus exposé, pour ne pas dire en première ligne.Le mercato ? C'est en grande partie le sien. Les nouveaux dirigeants ? Nicolas Holveck et Florian Maurice n'ont pas l'omnipotence de Létang et ont pu laisser Stéphan préparer sa saison sereinement. Reste qu'en prononçant le motque personne ne pensait entendre cette saison à Rennes, le fils de Guy a jeté une pierre dans le jardin de son président, qui avait placardé l'objectif d'un top 5 à la trêve lors d'un entretien donné àdeux jours plus tôt., a insisté Stéphan, largement plus alarmiste qu'à son habitude.Le triumvirat rennais, qui était apparu solide et soudé au début du mois d'octobre quand il s'agissait de faire le bilan du mercato, peut-il tanguer dans les prochains jours ? C'est une possibilité, même si le président Holveck a assuré dans ses deux dernières sorties médiatiques que Stéphan. En attendant, l'entraîneur vainqueur de la Coupe de France en 2019 a encore une fois répondu à côté d'une question pour choisir d'évoquer lui-même la possibilité d'une séparation :Une question se pose : le Stade rennais s'est-il vu trop beau après son début de saison canon et ses premiers pas en Ligue des champions ?, a répété Stéphan, qui tenait à peu près le même discours en octobre.Dans la foulée, Benjamin Bourigeaud est monté sur l'estrade avec le même visage fermé, troquant ses banalités habituelles contre des mots forts., a commencé le milieu ch'ti.Il faut dire qu'après un début de saison parfait, le bilan rennais est déprimant : un petit point en cinq matchs européens et une seule victoire ( à l'arrachée contre Brest ) sur les huit dernières rencontres de championnat. Pas le rendement attendu d'un club qui a dépensé près de 70 millions d'euros sur le marché des transferts cet été.Il reste maintenant quatre matchs de Ligue 1 et la réception du FC Séville, mardi, traînée comme un boulet par les Rennais (, a assumé Stéphan), pour relever la tête en 2020 et trouver les leviers à actionner. Les problèmes sont multiples et les solutions semblent pour le moment inexistantes. Stéphan :Le coach n'a pas caché qu'il n'avait pas l'effectif (amputé de plusieurs joueurs, dont des recrues) pour trouver une alternative tactique et bousculer les habitudes sur le terrain. Une impasse inquiétante, qui met aussi en lumière un manque de caractère et de confiance au sein d'un groupe peut-être plus faible que prévu. Si Faitout Maouassa a pris la parole dans le vestiaire pour dire desdixit Bourigeaud, les cadres rennais ne portent pas de hargne sur leur visage, ni dans leurs comportements., a poursuivi Bourigeaud.Il aura fallu attendre la huitième défaite de la saison toutes compétitions confondues pour assister à cette prise de conscience brutale, mais nécessaire. Le constat est là : Rennes n'a plus du tout la tête dans les étoiles et doit rapidement trouver l'interrupteur pour rallumer la lumière afin de s'éviter une nouvelle crise institutionnelle dans les prochaines semaines.