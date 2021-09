Rennes fait danser Clermont

17

Rennes (4-3-3) : Gomis - Assignon, Omari, Aguerd, Meling - Tait, Martin (Santamaria, 67e), Bourigeaud - Sulemana (Abline, 79e), Terrier (Guirassy, 67e), Laborde (Tel, 78e). Entraîneur : Bruno Genesio.



Clermont (4-2-3-1) : Desmas - Zedadka, Hountondji, Mendy (N'simba, 58e), Billong - Khaoui (Berthomier, 76e), Abdul Samed - Busquets, Allevinah (Dossou, 70e), Rashani - Hamel (Bayo, 59e). Entraîneur : Pascal Gastien.

Avantage aux Bretons pour le premier Rennes-Clermont de l'histoire. Et avec la manière !Après trois matchs d'affilée sans gagner et sans marquer en championnat, le Stade rennais a offert un joli réveil à son public en atomisant un promu clermontois totalement dépassé (6-0). Sans quelques cadres laissés sur le banc (Bayo, Berthomier, Dossou) et le fiston Gastien (suspendu), les Auvergnats vont rapidement comprendre qu'ils ne sont pas venus en Bretagne pour partir à l'abordage. Ce qui n'a pas empêché Rennes d'afficher un autre visage que dimanche dernier au Vélodrome dans un 4-4-2 évolutif et séduisant sur la pelouse. Au menu, quelques premières occasions bretonnes, une parade stratosphérique de Desmas sur un coup de casque de Terrier, et l'ouverture du score d'un revenant. Après un corner joué à deux, Bourigeaud a activé le mode chef d'orchestre pour adresser un centre parfait pour Jonas Martin, dont la tête croisée a fait exploser une première fois le Roazhon Park. Sa première réalisation en Ligue 1 depuis décembre 2018.Le début des ennuis pour Clermont, qui a vécu une soirée cauchemardesque sur les bords de la Vilaine. Dans la foulée, Bourigeaud a de nouveau enfilé son costume de passeur décisif pour Terrier, buteur d'une frappe mal appréhendée par Desmas. Si la bande de Gastien aurait pu immédiatement revenir dans le coup sans un bel arrêt du pied de Gomis, elle s'est complètement effondrée au retour des vestiaires face à une équipe rennaise déchaînée. En l'espace de deux minutes, Sulemana a définitivement tué le suspense en s'offrant un doublé, en étant à la conclusion d'un merveilleux mouvement collectif impliquant Meling et Terrier, puis en marquant dans le but vide après une tentative de Laborde contrée par le malheureux DesmasStop ou encore ? Encore, ont répondu en chœur les Rennais. Moins de dix minutes plus tard, c'est au tour de Laborde de trouver le chemin des filets d'une tête rageuse à la suite d'un centre de Martin dévié par un défenseur clermontois. Le Roazhon Park s'est levé pour la cinquième fois de la soirée, avant une sixième et dernière explosion de joie provoquée par un beau tir enroulé de Tait. L'addition aurait même pu être plus salée, mais les hommes de Genesio ne sont pas allés plus loin, se contentant d'un deuxième succès en championnat et probablement de leur premier match référence cette saison.Au fait, ce n'était pas la semaine dernière, l'open de Rennes ?