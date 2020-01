L’Emond ou rien

Nantes Lyon Coupe de France Diffusion sur

« Il n’a rien d’un attaquant moderne. Il ne va jamais dribbler trois hommes, ne sait pas prendre une défense de vitesse, ce n’est pas un bon pivot... Renaud, c’est autre chose. »

« Il y a ce tueur, devant, prêt à t’abattre... »

Vidéo

« Lorsque Virton construisait le jeu à l’époque, ils jouaient à dix. Renaud n’est pas nécessaire dans ces phases, il disparaît. Mais dès que le ballon arrivait dans la surface, soudain, ils passaient à douze. Car il y a ce tueur, devant, prêt à t’abattre au moindre ballon qui traîne. »

Le gros dos et le virus Standard

Vidéo

« Waasland-Beveren, c’est le club qui le voulait vraiment. Un jour, alors que j’étais allé le voir dans un stade et qu’il avait mis un doublé, j’étais installé devant une dizaine de scouts. Je pars aux toilettes et le scout de Waasland-Beveren m’avait suivi jusqu’à ce que j’aille uriner. On peut dire qu’il était accroché ! »

Le fond de la cave et le rêve d’une cape

« Au moment où il est devenu jeune papa, il m’a appelé et m’a dit un jour : "Papa, je suis mort. Je suis sous la pluie, dans une tribune, avec les jeunes... Je n’y arriverai pas." Puis, il y a eu ce déclic... »

Par Maxime Brigand

Par Maxime Brigand

Tous propos recueillis par MB, sauf mentions.





» Sous sa veste de survêtement ouverte et sa barbe de trois jours, Michel Preud'homme tire la tronche et le soleil de Marbella n’y est pour rien. Le match nul (0-0) que son Standard vient de concéder en amical face au Borussia Dortmund non plus. Ce qui agace l’ancien international belge, c’est une absence. «, explique-t-il alors.» Renaud, c’est Renaud Emond, 28 ans, sept buts plantés en quatorze matchs de Jupiler Pro Leaguecette saison et dont le destin a longtemps été celui d’un incompris. Tout simplement car ce type n’est pas vraiment le prototype du joueur qui fait bander les fans et qu’il ne sait pas faire ce qui fait rêver les foules. Renaud Emond n’est pas un footballeur comme les autres. Disons que c’est un inclassable. «, résume Axel Lawarée, ancien directeur sportif du Standard, à l’origine de l’arrivée du joueur à Liège lors de l’été 2015.» Mais aussi sa propre vision du football et une histoire assez unique : celle d’un mec qui a, un jour, «» avant de connaître quelques années plus tard l’un des plus beaux transferts de sa vie. Le 9 janvier dernier, Renaud Emond s’est en effet engagé avec le FC Nantes et a donc débarqué au milieu d’un championnat de France qui lui faisait la cour, par épisodes, depuis plusieurs mercatos. Le Stade rennais avait pensé à lui en janvier 2018, mais avait finalement préféré engager Diafra Sakho. L’été dernier, c’était au tour de l’AS Saint-Étienne de venir tourner autour de ses 186 centimètres, mais, là encore, l’affaire avait capoté. Peu importe, l’essentiel est là : l’attaquant belge est enfin «» .Pourquoi maintenant ? Parce que Kalifa Coulibaly, qui a atteint la trêve avec un total de quatre petits buts en Ligue 1, a été victime d’une élongation lors du match de Coupe de France à Bayonne et que Christian Gourcuff avait une fenêtre de tir parfaite pour accélérer dans sa chasse d’un élément offensif. Et parce que Renaud Emond attendait ça depuis un petit moment. «» , lâchait-il au moment de sa présentation, il y a un peu plus d’une semaine. Bonne question car Emond n’a jamais évolué ailleurs qu’en Belgique et n’a jamais croqué dans la moindre sélection avec les Diables rouges. Bonne question, aussi, car personne n’aurait parié sur une telle courbe d’évolution. «, sourit Sébastien Grandjean, qui a connu la gâchette à Virton, où Renaud Emond est né au début des années 1990, au même moment qu’un certain Thomas Meunier.Dans la vie, Renaud Emond est donc devenu un renard. Et donc, par définition, un drôle de joueur et une bête curieuse. On pourrait aussi appeler ça un crevard. Simple : Emond est le genre de types qui n’entre dans une aucune case et, surtout, aucun schéma tactique. Comme Filippo Inzaghi qui, interrogé sur cette situation paril y a unedizaine d’années, tentait d’expliquer le phénomène : «» Pour aller un peu plus loin, Grandjean, qui a affronté Emond lorsqu'il était sur le banc de la Louvière, raconte ce qu’il avait dit à ses joueurs pour mieux cerner le lampadaire de Virton : «» Rapidement, le tacticien belge a comparé Renaud Emond à Erwin Vandenbergh, l’attaquant de la Belgique à la Coupe du monde 82, qui avait, lui aussi, cette capacité «» . La vérité veut surtout que le nouvel attaquant des Canaris n’a jamais pris son pied autrement. Invité un jour à s’épancher sur ses sensations face au but par la RTBF , voilà ce qu’il disait : «» Un truc orgasmique, donc. «, expose son papa, Philippe Emond, concessionnaire BMW qui possède des garages au Luxembourg, en Belgique et en France.» Mais aussi un homme dont l’enfance a été marquée par le divorce de ses parents et quelques coups reçus. «, glissait-il l’an passé, toujours à la RTBF.Et, on peut le dire, Renaud Emond a ramassé. À ses débuts à Virton, d’abord, où son père était devenu président et où on lui a forcément reproché d’être un "fils de". «» , souffle aujourd’hui le papa. Et comment : à l’issue de la saison 2012-2013, le Royal Excelsior Virton est promu pour la deuxième fois de son histoire en deuxième division belge et ce grâce notamment aux 27 buts inscrits en 35 matchs par le fiston du président.Voilà le premier coup d’un gars que tout le monde décrit comme « normal » , à l’image de son éphémère entraîneur au Standard, José Jeunechamps : «» Une chose ne change pas : partout où il passe, Renaud Emond finit pas se mettre les gens dans la poche, grâce à sa simplicité et son statut de flingueur-né. Il y aura donc eu Virton, puis ensuite Waasland-Beveren, où Emond s’est posé deux saisons et s’est imposé comme l’un des meilleurs buteurs de la Jupiler Pro League de l’époque aux côtésd’Aleksandar Mitrović et Ivan Santini. Mais pourquoi Beveren ? «, se marre aujourd’hui Philippe, le père.» La suite logique, c’est le grand club et pour Renaud Emond, grand club rime avec Standard, une institution pour laquelle il a toujours eu des frissons, notamment depuis qu’il a planté son premier but en Jupiler Pro League à Sclessin, un soir d’octobre 2013. Un monstre qui représente surtout une étape majeure pour un type dont le rêve initial était «» «, rembobine aujourd’hui Axel Lawarée.» À savoir : une capacité à ne rien lâcher et à se dépouiller.Renaud Emond en a eu besoin car c’est à Liège qu’il va «» . Comment l’expliquer ? Par le fait que le Standard ait enchaîné les galères entre 2015 et 2017 et que le club ait enchaîné les entraîneurs, que des mecs qui ont laissé de côté Emond. Lawarée : «» Il faudra malgré tout attendre le passage de deux entraîneurs (Yannick Ferrera et Aleksandar Janković) et l’arrivée d’un José Jeunechamps débarqué en situation d’alerte pour assurer l’intérim au printemps 2017. Le Standard est alors dernier des play-offs 2 malgré une équipe composée de bons éléments (Belfodil, Dossevi, Edmilson Junior, Orlando Sa...). Jeunechamps souffle : «Derrière, Ricardo Sá Pinto et Michel Preud'homme lui ont fait confiance et Renaud Emond est redevenu Renaud Emond : un mec qui plante et qui la boucle, sans oublier les heures passées au placard, parfois avec la troisième équipe du Standard... Pour s’en souvenir à vie, Emond s’est fait tatouer un Phénix. «, justifie-t-il.» L’épisode a aussi marqué Philippe Emond : «"Papa, je suis mort. Je suis sous la pluie, dans une tribune, avec les jeunes... Je n’y arriverai pas."» Au bout d’une nouvelle première partie de saison 2017-2018 fragile, Renaud Emond marque en Coupe de Belgique à Ostende, puis inscrit un triplé, de nouveau dans la compétition, lors de la demi-finale allerface à Bruges. Et c’est parti : les six premiers mois de 2018 sont exceptionnels, Emond marquant quatorze fois, dont un but décisif en finale de la Coupe de Belgique. Le vent vient de tourner et le bonhomme va finir 2018 avec l’étiquette de meilleur buteur du pays. On glisse soudainement son nom lors de discussions entourant l’actualité des Diables rouges, cela le fait simplement sourire : «» Visiblement, on peut remonter et arriver en Ligue 1. À 28 ans, alors que sa femme est enceinte de leur deuxième enfant et que l’Angleterre du foot était également venue s’intéresser à son cas, Renaud Emond a décidé de changer de chapitre, grâce évidemment à l’influence à Nantes de l’agent Mogi Bayat. Il est arrivé dans la ville avec une toute petit valise, sans affaire, et ne pourra pas partir en Belgique finir son déménagement avant le match de Coupe de France contre Lyon, samedi. «» , avertit Jeunechamps. Pour le moment, Emond a déjà mis ses premiers coups de pinceaux à l’entraînement, a bluffé les présents lors de ses tests physiques et a même goûté ses premières minutes de Ligue 1 dans un Geoffroy-Guichard silencieux dimanche dernier. Ce week-end, il plongera dans la Beaujoire. Le tueur est prêt.