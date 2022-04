Reims se paye le LOSC, qui voit l'Europe s'éloigner

Stade de Reims (5-3-2) : Rajković - Busi (Foket, 65e), Abdelhamid, Gravillon, Faes, Konan - Matusiwa, Munetsi (Locko, 71e), Cajuste (Lopy, 65e)- Kebbal (Mbuku, 65e), Zeneli (Touré, 80e). Entraîneur : Óscar García



LOSC Lille (4-4-1-1) : Léo Jardim - Bradarić, André, Fonte, Celik - Renato Sanches, Onana (Gudmundson, 87e, Zhegrova (Lihadji, 80e), Bamba - Angel Gomes (David, 55e) - Weah. Entraîneur : Jocelyn Gourvennec

Et dire que cet homme est en fin de contrat.Le temps additionnel est entamé, Reims et Lille sont dos à dos. C'est alors que Yunis Abdelhamid sort le costume des grands soirs. Le Stade de Reims assiège depuis un bon quart d'heure le but lillois, sans trouver la faille, et le capitaine rémois - dont l'avenir est en suspens dans la cité des sacres - sort de sa zone de confort. Au diable la défense, Abdelhamid se retrouve en position de numéro dix à l'entrée de la surface. Le défenseur se mue alors en fine gâchette pour envelopper magnifiquement du droit dans la lucarne de Leo Jardim. Un vrai bonbon qui vient, s'il vous plaît, offrir une victoire synonyme de maintien pour le Stade de Reims face au champion de France en titre, bien pâle ce soir.Le LOSC avait pourtant cru faire le plus dur grâce à son homme à tout faire Renato Sanches. Après une première période fantomatique, et une grosse alerte sur un poteau trouvé par Zeneli (53), Lille était en effet revenu au score sur une inspiration du Portugais - seul Lillois au niveau ce soir -, auteur d'une frappe limpide à 25 mètres. Un but salvateur que l’ancien du Bayern est allé chercher tout seul, face au manque d’inspiration des siens ce soir. Sauf que voilà : revenu dans le coup et auteur d'un début de seconde période plutôt convaincant, le LOSC s'est éteint d'un coup à l'entrée du dernier quart d'heure. Revigoré par le coaching d'Óscar García, toujours prompt à utiliser ses 5 changements, le Stade de Reims a retrouvé l'envie de sa première période pétillante, qui avait permis aux Rémois de prendre les devants grâce à Munetsi, opportuniste sur coup franc. Et après quinze minutes à multiplier les situations sur le but de Jardim, c'est donc l'inspiration inattendue d'Abdelhamid qui permet à Reims de valider son maintien en atteignant la barre des 40 points. De quoi sabrer le champagne.De son côté, Lille a sans doute dit adieu à ses derniers espoirs européens.