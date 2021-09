Rami Kaib (Heerenveen) s’est fracturé la mâchoire avec une carotte

Rami Kaib kan voorlopig niet in actie komen voor sc Heerenveen https://t.co/ia6ehU0mrP — Voetbalzone.nl (@voetbalzonenl) September 12, 2021

Quoi de neuf docteur ?Rami Kaib sera certainement plus aimable, mais il se serait bien passé de manger cette carotte. Le latéral gauche d’Heerenveen (24 ans), absent depuis la fin août, ne peut plus jouer à cause d’une fracture de la mâchoire qui risque de l’éloigner des terrains encore plusieurs semaines. Il y a quelques jours, le joueur de 24 ans a mangé une carotte légèrement récalcitrante qui a fait de sacrés dégâts, comme le rapporte Voetbalzone . Le légume a profité d’un gros coup qu’avait reçu Kaib à la mâchoire quelques jours plus tôt dans le championnat néerlandais. Depuis, il s’entraînait et mangeait normalement, jusqu’au drame.Titulaire jusque-là, il est contraint d’abandonner sa place mais vient d’en gagner une autre l’emmenant directement au panthéon des blessures les plus débiles. Il a fière allure à côté de l’accréditation qui déchira la cornée de Steve Marlet ou de la bouteille de parfum qui sectionna le tendon du pied de Santiago Canizares. Le cri de la carotte.