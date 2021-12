Rafinha s’engage à São Paulo

? Rafinha já rodou o mundo e pode falar: é #TricolorDesdeSempre O São Paulo acertou a contratação do lateral-direito, que assinou contrato até o final de 2022, com a possibilidade de renovação por mais uma temporada.#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/UNIdHrJ0LH — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 20, 2021

Dernier tour de piste ?À 36 printemps, Rafinha - le latéral droit, pas celui du PSG - ne veut pas raccrocher les crampons. Au contraire, il vient même de parapher un contrat d'un an à São Paulo jusqu'au 31 décembre 2022 et avec une prolongation supplémentaire en option., lit-on dans le communiqué du club.Il s'agira de son quatrième club au Brésil après être passé par Coritiba, Flamengo et Grêmio. Mais la majeure partie de sa carrière s'est déroulée en Europe, là où il a enfilé les maillots de Schalke 04, du Bayern Munich, du Genoa et de l'Olympiakos. En Bavière, le Brésilien a notamment remporté la Ligue des champions en 2013 et est devenu sept fois champion d'Allemagne entre 2013 et 2019.En attendant de retrouver Kaká sur le banc du SPFC