Quiz : les équipes dans le groupe de la France en Coupe du monde

Au Qatar, l'équipe de France jouera la 16e Coupe du monde de son histoire. Et avant de savoir ce que réserve le tirage au sort aux hommes de Didier Deschamps pour l'édition 2022, il est temps de faire marcher votre mémoire et de vous rappeler toutes les équipes présentes dans le groupe de l'équipe de France en Coupe du monde, ce qui exclut de fait les adversaires des éditions 1934 et 1938, puisque le tournoi débutait directement en huitièmes de finale. Petit piège, en 1954 une équipe était présente dans le groupe des Bleus, mais la rencontre n'a pas eu lieu, car il s'agissait d'un match d'appui qui n'a pas eu besoin d'être joué.

Par Steven Oliveira

Allez, on vous a reconnu, Michel Drucker. Ce n’est pas la peine de se cacher derrière un écran.En voyant l’intitulé, vous vous êtes dit que ça allait être facile. Un optimisme qui ne vous a pas quitté au début du quiz. Puis est arrivé le Mondial 1982.Vous avez tapé des pays au hasard sur la fin pour arracher la moyenne. Un acharnement qui porte ses fruits. Bravo.Ne pas être né en 1930 n’est pas une excuse. Vous étiez né en 800 ? Non ? Pourtant, vous savez bien que c’est l’année du couronnement de Charlemagne.Pour vous, ce qui compte, c’est la victoire. Alors vous ne maîtrisez que les Mondiaux 1998 et 2018. Et vous ne voulez plus entendre parler des autres éditions.Nous sommes ravis d’apprendre que la France était dans le groupe de la Nouvelle-Zélande, du Tonga et du Japon en 2011 à la Coupe du monde de rugby. Mais ici c’est SoFoot, pas SoRugby. Ne partez pas, vous pouvez tout de même gratter des points avec l’Australie et l’Afrique du Sud.