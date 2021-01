Qui est le Chorley FC, petit poucet de la FA Cup ?

Chorley reçoit Wolverhampton ce vendredi soir au quatrième tour de la FA Cup. Un événement pour le club de sixième division, qui vit un rêve éveillé depuis plusieurs semaines. La magie de Noël a laissé place à la magie de la Cup pour le petit poucet. Présentations.

Don't forget to order your @chorleyfc branded BEER in for tomorrow night - all thanks to @hopsandshots Choose from 1883 Lager, MagpIPA or a mixed packed of both https://t.co/5sNPshK2QP #FlyMagpiesFly pic.twitter.com/DYk8WXBy32 — Chorley FC (@chorleyfc) January 21, 2021

Serial giant-killers

Esprit de 1986, es-tu là ?

Par Quentin Ballue

Photos : Twitter @ChorleyFC / @EmiratesFACup

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Chorley FC est une formidable raison d’être heureux. Les hommes de Jamie Vermiglio, directeur d'école le jour et entraîneur le soir, ont composé le tube de l’hiver en Angleterre. Ce club du Lancashire, situé une trentaine de kilomètres au Nord de Liverpool et Manchester, écrit l’une des plus belles pages de sa longue histoire cette saison. Grâce à ses performances sportives, évidemment, puisqu'il a déjà sorti deux clubs de League One et un de Championship. Mais aussi parce qu’il a réussi à faire parler de la chanteuse Adèle pour autre chose que pour des polémiques. La hype est telle que lesont désormais leur propre bière.L'épopée a démarré en octobre en sortant deux équipes de la même division, la National League North, lors des qualifications, Gateshead (2-1) puis York City (1-0). Petit coup de pouce du destin : lesont ensuite directement rejoint le premier tour, sans jouer, à la suite de la liquidation de Macclesfield Town. C'est à l’occasion d’un déplacement à Wigan qu’ils commencent à forger leur réputation de: menés 2-0 à la mi-temps, ils renversent totalement la vapeur pour s’imposer 2-3 après prolongation.Une victoire fondatrice, qui permet à la lanterne rouge de son championnat de lancer véritablement sa saison., explique le capitaine Scott Leather.De nouveau obligé de courir derrière le score contre un pensionnaire de League One au tour suivant, Chorley s’offre le scalp de Peterborough (1-2). Prochaine étape : le Derby County de Wayne Rooney, à domicile cette fois. Covid oblige, lesenverront leur jeune garde. Trop léger pour résister à l’impact physique des, vainqueurs 2-0 grâce à Connor Hall et Mike Calveley.(Rires.)Someone Like YouL’essentiel est là : que son parcours s’arrête ce vendredi soir contre Wolverhampton ou non, cette équipe, on s’en souviendra., confie Leather, qui s’entraîne deux fois par semaine, en parallèle de son travail de technicien de maintenance en ascenseurs.Pour le capitaine, pas de pression, mais de l’excitation.Pas d’appréhension donc, malgré la perspective d’un sacré bras de fer avec un adversaire comme Adama Traoré :Wolverhampton se frottera ce soir à la pelouse de Victory Park, où évolue le Chorley FC depuis 1920. Un club de rugby, converti au foot en 1883, qui n'a jamais joué plus haut qu'en cinquième division en quelque 130 ans d'histoire. D'ailleurs, au cours de ces 130 années, le Chorley FC a déjà croisé une fois la route des. C'était en 1986. Wolverhampton évoluait alors en D4, Chorley en D7. Un mauvais souvenir pour Wolverhampton, éliminé à la surprise générale au terme d'une triple confrontation épique : 1-1 à Burnden Park, même score à Molineux, puis 3-0 lors de la troisième manche. Un loup averti en vaut deux...