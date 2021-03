Ce qu'on retient de l'interview du Dr. Fuentes

Si les démons du sport espagnol ne devaient porter qu’un seul nom, l’opinion publique retiendrait celui-ci : Eufemiano Fuentes. Dans un entretien accordé à l’émission Lo de Évole ce dimanche soir, le sulfureux médecin a abordé pendant plus d'une heure les casseroles qu’il a traîné dans le cyclisme, le tennis, l’athlétisme, mais aussi le football de son pays. Verdict ?

2

Su nombre se hizo famoso tras la ‘Operación Puerto’ (2006) contra el dopaje. 10 años después, fue absuelto.Ahora, quiere contar lo que la gente no sabe. Aunque algunos se pongan nerviosos. #LoDeEufemiano pic.twitter.com/yXt8heIjjy — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 28, 2021

« Je n’ai jamais été le médecin de la Real Sociedad, mais j’ai servi de conseiller »

Un manuscrito con su letra y la contabilidad B de la Real Sociedad coinciden en el tiempo y en el dinero anotado. Eufemiano: « ¿Sabes qué te digo? Que blanco y en botella… » Ese año (2002-2003), la Real quedó segunda.#LoDeEufemiano pic.twitter.com/BvqmwP0AIP — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 28, 2021

Le roi du silence

Par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En Espagne, la fin du week-end était attendue depuis un teaser envoyé dans la semaine parpour avertir la nation d’une chose : Jordi Évole, journaliste, scénariste et animateur de télévision, également surnommé(Le Fouteur de merde, en V.F.), a réussi à faire parler Eufemiano Fuentes. Dans le monde du sport, il est Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom sous peine d’être associé aux pires agissements. Médecin autorisé à exercer depuis 1984, Fuentes est devenu persona non grata depuis l’explosion de l’affaire Puerto en 2006 : grâce à ce nom de code, le docteur canarien était accusé d’avoir tissé un réseau de dopage par le biais de transfusion sanguine dans plusieurs disciplines du sport ibérique. Dix ans après ces révélations dévastatrices pour la légitimité du sport espagnol, le docteur Fuentes a été acquitté au bout de son procès pour dopage et mise en danger de la santé des sportifs de haut niveau car, dans la législation espagnole de l’époque, cette méthode n’était pas considérée comme un délit. Dès lors, la première question posée par Évole lors de cette entrevue brûle les lèvres : pourquoi avoir décidé de prendre la parole maintenant ?, explique l’homme de 66 ans vêtu d’un costard blanc sur une chemise bleue marine.» Parmi elles, il y a la participation, active ou tacite, du docteur en collaboration avec des clubs de football considérés comme les plus grosses machines financières pour s’offrir des méthodes dopantes. Officiellement, l’UD Las Palmas, l’Universidad de Las Palmas et Elche sont les trois seuls clubs à avoir travaillé en partenariat avec Fuentes. Cela dit, Évole dévoile une facture de la Real Sociedad lors de la saison 2002-2003 et le médecin répond aux nouvelles interrogations. «, concède Fuentes.» Cette saison-là, la Real Sociedad entraînée par Raynald Denoueix s’était lancée dans une lutte acharnée avec le Real Madrid pour être champion d’Espagne, mais les Basques avaient dû se contenter de la deuxième place.Le Real justement, il en est question dans la suite des propos d’Évole qui évoque également des affirmations par le quotidien français L’Équipe de collaboration avec des clubs de niveau européen : le Real Madrid, le FC Barcelone, le FC Valence et le Betis Séville. A-t-il travaillé en relation avec le FC Valence ? «» Et le Real Madrid ? Après un long silence et une réflexion, Fuentes tranche : «» Plus le temps passe et plus Fuentes se sent obligé de se renfermer sur lui-même lorsqu’il sent que trop en dire pourrait s’avérer préjudiciable pour sa personne et ceux qu’il pourrait citer. Cependant, le journaliste parvient à remettre le sujet du Real sur la table et laisse Fuentes s’exprimer : «» Mais pourquoi utiliser un diminutif affectif pour parler d’Alfonso Pérez Del Corral ? «» Évole évoque alors une «» de Fuentes qui synthétisera alors sa gêne : «» .Également Interrogé sur son implication dans la préparation des athlètes en vue des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, Fuentes a expliqué que «» s’il se mettait à donner des noms. Est-ce également possible de croire que cela aurait également un impact sur des trophées nationaux ou européens remportés par les clubs espagnols dans les années 2000 ? Une nouvelle fois, Eufemiano Fuentes se lance dans une explication : «Par la suite, cet échange est devenu public et le Real Madrid a finalement dû payer Fuentes pour calmer les ardeurs d’une polémique qui ne faisait qu’enfler. Enfin, si le cyclisme a été perçu comme la discipline sportive la plus salie dans l’affaire Puerto, le football semble avoir été protégé par le biais d’une certaine omerta selon Fuentes. «» Jusqu’à la fin de sa vie, le docteur Fuentes va traîner le boulet du dopage dans le sport espagnol et nombreux seront ceux à creuser les zones d’ombre d’un personnage encore bien énigmatique. La preuve : d'après le sondage post-interview de, 52% des votants considèrent que l'entretien laissait à désirer...