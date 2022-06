Ben Yedder, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ?

Passeur décisif, mais décevant face à la Croatie (1-1), Wissam Ben Yedder n'a toujours pas marqué de points pour aspirer à mieux que son statut de remplaçant en sélection. Dans cette situation, les torts sont partagés entre le joueur et le staff, qui lui a rarement offert de bonnes conditions pour émerger.

Un coup à choper une isolation

Ben Yedder des Ders ?

Par Mathieu Rollinger, à Split

* Sa première cape remonte à mars 2018, lors d'une défaite 2-3 contre la Colombie au Stade de France, mais il avait ensuite raté le train du Mondial.

Il suffit de le visualiser pour comprendre tout le dilemme. Vous voyez cette chemise, magnifique, dégotée dans une petite échoppe du centre-ville ? Vous n’avez que très peu hésité au moment de sortir le porte-monnaie. Ces motifs colorés, cette coupe un peu over-size, et puis le côté sentimental de l’achat, car il vous rappelle cette douce après-midi d’été à flâner dans les rues commerçantes. Bref, la pièce indispensable dans votre penderie. Sauf qu’une fois de retour dans le train-train du quotidien, impossible de trouver le moment propice pour l’enfiler. Elle n’est assortie à aucun de vos jeans et puis, sous un pull, ce n’est pas terrible. Alors on la laisse, cette chemise, sur un cintre, en se disant qu'elle retrouvera peut-être une utilité l’été prochain. Pour Didier Deschamps, cette chemise s’appelle Wissam Ben Yedder.Le garçon est charmant, aussi discret en dehors des pelouses que clinquant sur. Un attaquant qui sent le but, qui peut s’adapter à tous les schémas ou presque, qui ne fait pas de bruit lorsqu'il est laissé au placard. À Monaco, alors que Nico Kovač l’avait assigné à un rôle de, lui, le capitaine, n’a jamais bronché., assurait-il dans une interview à L’Équipe cette semaine.[...]Philippe Clement, le successeur du coach croate, l’a bien relancé ensuite, faisant du gamin de Garges-lès-Gonesse le moteur du raid monégasque. Avec une telle mentalité, Wissam a tout pour plaire au sélectionneur tricolore, qui le lui rend bien en l'ayant convoqué lors des treize derniers rassemblements depuis juin 2019*. Pourtant, ça ne colle toujours pas.Ce lundi à Split, l’ex-Toulousain a profité du large turn-over opéré par le staff contre la Croatie pour remontrer sa bouille dans la peau d’un titulaire pour la première fois depuis novembre 2020 et une défaite contre la Finlande, avec déjà une équipe remaniée. Le petit prince du futsal le savait : il est attendu au tournant sur cette session de juin., se convainquait-il avant sa 19titularisation.Pourtant, l’entretien n’aura duré que 62 minutes, remplacé par Antoine Griezmann après une partie où il a passé la majorité de son temps coincé entre ses gardes du corps Vida et Erlić. Difficile d’exister dans ces conditions pour un joueur habitué à combiner dans tous les sens et de lire les intentions de ses partenaires avant tout le monde., positivait Didier Deschamps après la rencontre. À raison, car si WBY n’a toujours pas bouclé un match complet en Bleu, il a rafraîchi ses lignes statistiques (3 buts et 4 passes décisives) en offrant à Adrien Rabiot le ballon de l’égalisation un de ses rares décrochages. Mais est-ce suffisant pour réaliseren novembre prochain ?À 31 ans, Ben Yedder ne représente pas l'avenir de l'attaque tricolore. D'ailleurs, il ne cesse de voir les gamins débouler et grimper dans la hiérarchie plus rapidement que lui. Son coéquipier Aurélien Tchouaméni et Christopher Nkunku en sont les derniers exemples en date. Pourtant, comment pouvoir montrer la meilleure version de soi-même quand on ne dispose que de 35 minutes de jeu par sélection en moyenne, pour la plupart disputées au milieu d'autres challengers en quête de repères, et quand les débats se focalisent sur l'équation Benzema-Giroud en pointe plutôt que lui... À croire que Wissam est condamné à n'être qu'un bouche-trou, pas assez convaincant pour voir en lui une alternative fiable. Les commentaires ne cesseront jamais de penser que ce centre aurait été, lui, repris par Giroud de la tête, que Mbappé se serait saisi de cette passe en profondeur ou que même Alexandre Lacazette aurait assuré cette volée...Sauf que le cinquième meilleur buteur européen de la saison (derrière Robert Lewandowski et ses compatriotes Benzema, Mbappé et Nkunku) ne pourra jamais être jugé à sa juste valeur s'il n'est relégué qu'à un rôle de. À Didier Deschamps d'être clair dans ses intentions, car l'intéressé, lui, n'abdiquera jamais, c'est dans sa nature., développait-il dans"Qu'est-ce qui m'empêche de rêver d'y rester ?""Qu'est-ce qui m'empêche de rêver de m'y imposer ?"Après tout, avec un petit coup de fer à repasser, elle peut toujours faire son effet, cette chemise.