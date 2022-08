Quand un pigeon interrompt Caen-Metz

Le pigeon va pouvoir continuer à profiter du match au bord du terrain #sauvezlepigeon #SMCFCM pic.twitter.com/wtpr1jAkuW — Adrien Guillemette (@a_guillemette) August 8, 2022

Josep Maria Bartomeu n’était pas présent à d’Ornano.La scène peut paraître assez cocasse mais joueurs comme supporters ont pris cela très au sérieux. La rencontre de Ligue 2 remportée par Caen facee à Metz (1-0) ce lundi soir a été brièvement interrompue au quart d’heure de jeu lorsqu’un pigeon a fait irruption dans la surface des Lorrains.Blessé (visiblement percuté par Alexandre Oukidja sur sa sortie) et en difficulté, l’animal a été secouru par le gardien messin qui l’a rapatrié délicatement hors des limites du terrains pour éviter une séance de tir au pigeon gratuite. Le jeu a ensuite pu reprendre et Djibril Diani a inscrit le seul but du match. À la mi-temps, l'oiseau a été mis dans une boîte et transféré chez un vétérinaire.Pas non plus d’aile de pigeon spectaculaire à noter sur le terrain.