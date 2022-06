Quand Sadio Mané retourne dans son village d'enfance pour y disputer un match

CB

Onze mois de compétition dans les pattes et encore du jus dans les chaussettes.Enfin en vacances au terme d'une saison éprouvante où il aura disputé 67 matchs toutes compétitions confondues, Sadio Mané pousse l'effort encore un peu plus loin. Le Sénégalais a rendu visite à ses proches à Bambali, son village natal, et en a profité pour disputer un match dans un cadre pittoresque : un terrain en terre, rendu boueux par les pluies diluviennes, avec des spectateurs rangés de part et d'autre de l'aire de jeu.Outre Mané, l'ancien joueur de Sochaux, Rennes et Lens El-Hadji Diouf a pris part à la rencontre. Papiss Cissé (ex-Newcastle), Mbaye Diagne (Galatasaray) et Désiré Segbe Azankpo (Dunkerque) étaient également de la partie.Un bon moyen de ne pas se faire larguer physiquement pour la reprise au Bayern