Quand DJ Snake se tranforme en directeur sportif du PSG

Un métier à part entière.C'est ce qu'on appelle déléguer le travail. Entre les joueurs à superviser et les prochaines prolongations de contrat à signer, Leonardo est à la fois au four et au moulin. Et quoi de mieux qu'un atypique supporter bien connu des joueurs pour reprendre le flambeau de temps en temps ?DJ Snake, fan inconditionnel du club de la capitale, a révélé sur RMC Sport prendre du plaisir à revêtir le costume de directeur sportif . Ainsi, à travers des discussions avec des joueurs, il fait parler son influence et sa séduction, eux qui écoutent souvent sa musique : «» Le célèbre DJ souligne qu'il prend cette mission par passion et n'est pas rémunéré par le PSG : «. »Avec Mohammed Henni, c'est le duo rêvé pour attirer les futures stars de demain.