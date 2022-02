L'Argentine enfonce la Colombie grâce à Lautaro

Argentine (4-3-3) : E. Martínez - Montiel, Pezzella, Li. Martínez, Acuña - Lo Celso (Buendía, 80e), G. Rodríguez, P. Gómez (Martínez Quarta, 80e) - Di María (N. González, 69e), La. Martínez (Dybala, 69e), Ocampos (Meza, 58e). Sélectionneur : Lionel Scaloni.



Colombie (4-3-3) : Vargas - S. Medina (Valoyes, 67e), D. Sánchez, Tesillo, Mojica - Cuadrado, Barrios (Cuéllar, 75e), Uribe (Cantillo, 57e) - James (L. Suárez, 57e), Borja (Falcao, 75e), L. Díaz. Sélectionneur : Reinaldo Rueda.

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Qatar s'éloigne pour lesAprès un quart de finale en 2014 et un huitième quatre ans plus tard, la Colombie pourrait rater un Mondial pour la première fois depuis 2010. Défaite pour la cinquième fois de ces éliminatoires , chez une Argentine déjà qualifiée (1-0), dans la nuit de mardi à mercredi, l'équipe de James Rodríguez (titulaire) et Radamel Falcao (entré pour le dernier quart d'heure) est septième du groupe alors qu'il ne lui reste que deux rencontres à disputer.Au cœur d'un premier acte à sens unique ou presque, Marcos Acuña a déposé une galette pour un Lautaro Martínez seul et tranquille dans la surface, se permettant de contrôler avant d'ajuster un Camilo Vargas léger sur le coup (29). En toute fin de premier acte, les visiteurs ont eu l'occasion de revenir dans le match, mais Miguel Borja et Luis Díaz ont vendangé (45).Malgré un Ángel Di María des grands soirs qui a forcé Vargas à plusieurs parades ou une énorme situation pour les entrants Nicolás González et Paulo Dybala dans les derniers instants (90+4), la sélection victorieuse de la dernière Copa América n'a jamais fait le break. Mais ça n'a pas été la peine (16 tentatives à 5 à l'arrivée).La véritable information de cette soirée à Córdoba, c'est peut-être la première entrée d'Emiliano Buendía avec son pays.