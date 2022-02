PSG-Real Madrid : le programme de sofoot.com

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vous l'avez sans doute tous déjà noté dans votre agenda : GROSSE SOIRÉE foot en perspective ce mardi avec Grenoble-Niort et un énorme choc entre le 5et le 9de Premier League (Manchester United contre Brighton) à ne pas manquer.Pour ceux qui ne regardent pas la L2, il y a également un huitième de finale aller de Ligue des champions à 21 heures entre le PSG et le Real Madrid.Un match que vous pourrez évidemment suivre sur sofoot.com. Voilà le programme :Suivez le match PSG-Real en live commenté par notre journaliste présent au Parc des Princes.Compte-rendu du match.Les notes des deux équipes.Le débrief du match par le légendaire Didier Domi.Selon le match, nous vous proposerons également plusieurs focus d'analyse sur le PSG et/ou le Real dès 23h30 et un décryptage tactique de la rencontre à froid mercredi.Pour faire plaisir à tout le monde, retrouvez égalementAh, et on vous donnera le score et le résumé de Grenoble-Niort (vers 21h) et MU-Brighton (vers 23h).À ce soir !