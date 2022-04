Pronostic Atalanta Bergame Hellas Verona : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L'Atalanta Bergame réagit face à l'Hellas Verona

Battu jeudi par Leipzig en quart de finale retour de Ligue Europa (0-2), l'Atalanta est éliminé de la C3 et va finir la saison fanny. Seulement 8e rang de Serie A, Bergame ne reverra pas la Ligue des Champions la saison prochaine, et va devoir cravacher pour se qualifier pour la C3 ou la C3. A la peine depuis plusieurs semaines maintenant, les Bergamasques n'ont gagné qu'un seul de leurs 5 derniers matchs de championnat, pour 1 match nul et 3 défaites. Lors des 2 dernières journées, ils ont perdu contre Naples (2-3) et à Sassuolo (2-1). 10e de Serie A, l'Hellas Vérone compte 6 points de retard sur son adversaire du jour, avec 1 match joué en +, et devrait vivre une fin de championnat sans enjeu. Moins concernés depuis quelques temps, les Véronais n'ont signé qu'une seule victoire sur les 5 dernières journées, pour 2 matchs nuls et 2 défaites. Après avoir dominé, sur la plus petite des marges un Genoa avant-dernier (1-0), ils se sont inclinés logiquement face à l'Inter le week-end dernier à San Siro (2-0). L'Hellas reste sur 5 matchs sans victoire à l'extérieur : 3 nuls et 2 défaites. Désormais seulement focalisé sur la Serie A et déjà vainqueur à Vérone à l'aller (1-2), l'Atalanta pourrait réagit face à une équipe de l'Hellas à sa portée. Annoncés tous deux titulaires par la Gazzetta, le duo d'attaquants colombien Zapata-Muriel tentera de se montrer après avoir été souvent touché par des pépins physiques cette saison.