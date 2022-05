Primes, salaires : les sommes folles qui auraient été proposées à Kylian Mbappé

⚠⚽ Noticia @Eurosport_ES: 300M de prima y 100M ¡netos! por año, las claves del no de Mbappé al Real Madrid https://t.co/e7FWDT5ss4 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 20, 2022

La mère de Mbappé à @KoraPlusEG : « Les deux offres, celle du PSG et du Real, sont presque identiques. Au Real, mon fils aura le contrôle de ses droits d’image! On attendra maintenant sa décision.. » pic.twitter.com/F3klkfVmBa — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 20, 2022

Si les gains d'un Euromilions peuvent donner le tournis, il faut bien s'accrocher au moment de lire les chiffres annoncés concernant Mbappé.Alors qu'on s'approche à grands pas de l'annonce de Kylian Mbappé sur son avenir qui devrait intervenir ce week-end, la tendance change d'un jour à l'autre. Si le Real Madrid semblait avoir repris la main en début de semaine, c'est désormais le PSG qui serait en position de force pour garder son projet de jeu... Pardon, son attaquant vedette.Si tout le monde a bien compris que le PSG était prêt à toutes les folies pour convaincre Mbappé de rester au moins une saison de plus en Ligue 1 et lui donner le privilège d'affronter le nouveau sexy-Toulouse, les dernières rumeurs avancent que des rémunérations complètement folles de la part des dirigeants parisiens ont pu faire mouche auprès de l'ancien Monégasque.Ainsi, la version espagnole d'Eurosport assure que les Qataris proposent une prime de 300 millions et 100 millions d'euros de salaire par an à l'actuel meilleur buteur du championnat de France. D'autres assurent même que le joueur aurait également obtenu des garanties pour devenir, en quelque sorte, le maître du projet sportif parisien.Le journaliste de Skysport, Gianluca Di Marzio, spécialisé dans les transferts, pense également savoir que le champion du monde 2018 devrait rempiler.Mais ce serait trop simple que tout s'arrête là et qu'on se dise que cette fois l'affaire est pliée... Pour mieux remettre une pièce dans la machine à débats, le média égyptien Kora Plus relaye que la mère du joueur aurait déclaré:Le monde du foot sera fixé dans moins de 48 heures. Et d'ici là, d'autres rumeurs encore plus folles ont encore le temps de fleurir.