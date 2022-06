Premier League : un carton jaune pris par Granit Xhaka visé par une enquête sur un pari suspect

EXCL: Granit Xhaka's booking against Leeds is being investigated amid suspicions of a MAJOR scandal following suspicious betting activity | @MattHughesDM https://t.co/eEACCVbqFZ pic.twitter.com/4AFB8rRFg2 — MailOnline Sport (@MailSport) June 17, 2022

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Xhaka suspect. Le Daily Mail révèle ce vendredi qu'un carton jaune pris par Granit Xhaka mi-décembre face à Leeds, pour le compte de la 18journée de Premier League, fait l'objet d'une enquête de la part de la Fédération anglaise depuis maintenant six mois. En cause, un pari anormalement élevé de 60 000 euros pour que l'international helvète soit averti durant les dix dernières minutes de la rencontre.Bingo, puisque l'un des bourreaux de la France au dernier Euro est passé à la caisse à la 86, pour protestation. Arsenal, qui l'a aisément emporté 4-1, et son milieu défensif, ne sont pas visés par l'enquête. Seul le parieur en herbe, qui a empoché dans les 300 000 euros, va devoir s'expliquer sur son incroyable inspiration. Sur le papier, il pourrait être sauvé par le caractère bien trempé de l'ancien de Gladbach, habitué des coups de sang et des biscottes faciles.Moralité, toutefois : mieux vaut investir dans la pierre que parier sur la roche.