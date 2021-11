Pour Gerrard, Aston Villa n'est pas un « marchepied »

ABC

Si on parle d’escabeau ça passe mieux ?Steven Gerrard arrive sur le banc d'Aston Villa avec la ferme intention d'y laisser une empreinte positive. Mais depuis son annonce, une rumeur fait de plus en plus son nid outre-Manche, quand sera-t-il à la tête de Liverpool, son club de toujours ? Et l'ancien Reds en a un peu marre de ces bruits de couloir et l'a fait savoir devant la presse a-t-il fustigé devant les journalistes.

En conférence de presse , Jürgen Klopp a réagi à la nomination de l'ancien milieu de terrain des Reds.a-t-il déclaré.Même si Steven Gerrard a de l'ambition, il est avant tout concentré sur sa première sortie avec les Villans, contre Brighton ce samedi en championnat.Histoire que le marchepied ne soit plus le paillasson du reste de la Premier League.