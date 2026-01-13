S’abonner au mag
Quand une talonnade de Szoboslai déclenche l’indignation

SW
Une madjer contre son camp ? Ce lundi, Liverpool a reçu Barnsley, club de troisième division, pour le compte des 32es de finale de FA Cup, et l’a emporté a priori sans trop frémir (4-1). Les Reds se sont pourtant fait une frayeur après une bourde inattendue de Dominik Szoboslai, qui a offert la réduction du score aux visiteurs. Sortez le pop-corn, et admirez.

40e minute de jeu. Alors qu’il a ouvert le score de manière admirable, le milieu hongrois tente une talonnade pour remettre le ballon à son gardien Giorgi Mamardashvili. Un geste hautement risqué dans la surface de réparation, puisque Szoboslai a délivré ainsi une jolie passe décisive à Adam Philipps, pour le but du 2-1.

Le ciel lui tombe sur la tête

Aurait-il tout simplement pris les joueurs de Barnsley pour des jambons ? « On ne fait pas ce genre de choses en FA Cup, ni dans des matchs amicaux ou à l’entraînement. Un choix bizarre. J’ai mon avis là-dessus, mais je préfère le garder pour moi et en parler avec Dominik », a vitupéré Arne Slot en conférence de presse après la rencontre. Pan.

L’entraîneur visiteur Connor Hourihane a aussi fustigé l’audacieux de la soirée : « Je suis un peu déçu de leur joueur pour être honnête. J’ai trouvé que c’était un manque de respect […] Je ne pense pas qu’il fasse ce genre de choses face à Chelsea, Arsenal ou dans un match de Ligue des champions. Oui, il nous a un peu manqué de respect ». Le principal intéressé a adressé ses excuses à de ses coéquipiers.

Si on ne peut plus être généreux…

Avec Hugo Ekitiké décisif, Liverpool écarte tranquillement Barnsley

SW

