Ainsi va Sakhi

« J’ai plein de moments en tête où j’ai eu l’impression qu’on allait vers un sombre chemin. Pour nous trois, c’était soit le foot, soit la rue. »

« On aurait dit Jimmy Neutron »

« Pour se loger, notre mère n’avait rien trouvé mieux que le fond d’un restaurant marocain, vers la gare d’Austerlitz. Une vraie galère. »

« Il ne doit cette réussite qu’à lui-même. Il vient et, paradoxalement, revient de loin. »

Tout pour la daronne

« Notre directrice financière s'est arraché les cheveux avec lui. Il était chiant, il dépensait plus que ce qu'il gagnait, Monique devenait folle. »

Icône et Icaunais

Par Matthieu Darbas

Tous propos recueillis par MD.









C'est une soirée d'hiver, en 2009. Sur les coups de 21 heures, les frères Sakhi et leur bande déambulent dans le quartier Saint-Jean, à Châteauroux. La nuit est tombée depuis un moment déjà, et les rares lumières toujours en état de la cité guident une troupe qui, au moment de pénétrer dans le gymnase du coin, ne se doute de rien. Hamza a alors 14 ans, Saïf, deux de moins, et Ilyas a 10 piges. Saïf raconte :Pour y échapper, la triplette se met à cavaler entre les tours castelroussines.Saïf réussit à escalader une clôture, Ilyas aussi. Pas Hamza. Un téléphone sonne : ce dernier a été embarqué par la police et sa mère doit aller le récupérer au poste., déroule Saïf, aujourd'hui pensionnaire de l'US Créteil-Lusitanos, en National 2. Au-delà de ce souvenir, symbole d'un temps où le foot était plus que jamais une échappatoire à une vie sans grand horizon, le cadet dessine une autre réalité :, pose à son tour Hamza Sakhi.Avant d’arriver dans l'Indre à l'âge de neuf ans et de toucher ses premiers ballons sur un terrain stabilisé de La Berrichonne de Châteauroux, celui qui vit aujourd'hui avec le maillot de l'AJ Auxerre sur le dos a vécu un périple inoubliable., rigole-t-il. Né à Rabat, Hamza a en effet pris la direction d'Eindhoven, aux Pays-Bas, alors qu'il n'avait qu'un an. Sur place, sa mère confie son premier enfant à son père avant de rentrer au Maroc quelques mois plus tard. Elle reviendra en 1997., déroule Hamza.Puis, le cocon familial se déchire rapidement quand le père est inculpé aux Pays-Bas dans une affaire de trafic de stupéfiants. Des procédures judiciaires débutent. La mère décide alors, en 2004, de prendre la direction de la France avec Saïf, Ilyas - né d’un autre père - et Hamza pour rejoindre l'une de ses sœurs à Châteauroux. Hamza :Les premiers pas dans l’Hexagone ne se passent pas comme prévu, et des différends avec la tante des trois frères obligent le quatuor à s’installer à Paris., rembobine l'aîné. Le cauchemar va durer trois mois. Face à la peur d’être exclue du pays et en grande difficulté financière, la petite famille retourne finalement à Châteauroux., se souvient Saïf., enchaîne Hamza. Amoureux du foot et rêvant de devenir pro depuis qu’il a passé, petit, la tête au-dessus du grillage du centre d’entraînement du PSV pour voir Arjen Robben et Park Ji-sung, Hamza emmenait souvent ses frères jouer dans les stades non loin du quartier., replace l'humoriste Younes Depardieu, grand ami d’Hamza venant aussi du quartier Saint-Jean, qui s'était improvisé coach l’espace d’une journée.La bande de potes se suit du lever jusqu’au coucher du soleil et ne se lâchera plus. D’abord sur les terrains verts. Hamza :Et puis sur les city stades., reprend Depardieu.Trop talentueux pour continuer de se cacher derrière les bâtiments, Hamza, repéré par Sadou Boukari, le père de Razak, entraîneur à La Berrichonne, intègre les rangs du club phare de la ville, en 2005, puis ceux de l'IFR - le Pôle espoir régional - en 2013. Un épisode qui va changer la vie de toute sa famille., clame Saïf., clarifie Hamza.La boule au ventre de se faire exclure du pays disparaît, les visites des huissiers et les avis d’expulsion aussi., se rappelle Hamza. Débute alors, enfin, la formation d’un gamin destiné à briller.Cédric Daury, alors entraîneur dans les catégories jeunes de Châteauroux, découvre un joueur fin techniquement, qui se distingue des autres par son grand volume de jeu et sa qualité de passe :Concernant l’adolescent de quartier, capable de finir au poste de police, celui qui a entraîné la réserve de La Berrichonne entre 2003 et 2006 et l’équipe première entre 2015 et 2016 botte légèrement en touche.Surclassé dans toutes les catégories, Sakhi paraphe son premier contrat professionnel à l’été 2013 et fait ses débuts en Ligue 2 un an plus tard. La machine est lancée, et le rêve devient réalité., applaudit Saïf., sourit Francis Graille, ancien président de l’AJ Auxerre, qui a découvert Hamza Sakhi dans l’Yonne, en 2017.Le chemin a été encore long avant de porter la tunique bleu et blanc., insiste celui qui avait enfilé le costume de papa de substitution un certain temps. Après une bonne saison en professionnel à Châteauroux, Hamza ne répond pas favorablement aux intérêts des grosses écuries nationales, comme l’OM ou Montpellier, et file à Metz le dernier jour du mercato estival de 2015., confie-t-il. Déterminé à fouler les pelouses de l’élite, Hamza attendra. Privé de temps de jeu et rapidement blessé, il serre les dents pendant plusieurs mois et aggrave une triste blessure.Rejoint par sa fiancée, prête à sacrifier sa vie professionnelle pour aider son futur mari à se relever, Hamza finira par trouver ce rebond quelques mois plus tard, un peu plus en amont de la Moselle, à Épinal.Le Grenat finit par prendre l’appel et rejoint le Stade athlétique spinalien., lance Xavier Collin, entraîneur de l’époque. Pour sa première titularisation, Hamza s’assoit sur le banc après 45 minutes de jeu et une prestation médiocre.Au bord de la rupture, le Marocain se met à songer à arrêter sa carrière. Pour aider son frère à sortir de la dépression, Saïf fait de nombreux allers-retours avec des copains pour le remotiver. Tous les jours, Hamza appelle sa mère qui tente de le réconforter, en vain. Les matchs se ressemblent., lance Xavier Collin.Le déclic s’appelle Ilyana, un petit bout venu au monde en mars 2016.Tous ses proches s’accordent à dire que les semaines suivantes, Hamza a complètement changé, est devenu plus mature à la maison et injouable sur le pré., rejoue Collin.Même si le prodige retrouve des couleurs en semi-professionnel, Metz n’en veut plus. Un visage familier saute donc sur l’occasion., raconte Cédric Daury, alors directeur sportif de l’AJ Auxerre., reprend Francis Graille.Longtemps en panne, la fusée redécolle et ne s’arrêtera plus. Plus épanoui chez les Icaunais, Hamza engrange du temps de jeu après un ultime prêt concluant à Sochaux en 2019, claque passe décisive sur passe décisive chaque week-end, place une tête sublime et importantissime lors du barrage retour face à l’AS Saint-Étienne pour la montée en Ligue 1 en 2022 l’été dernier... Autant d’arguments qui permettent au Marocain de faire partie de la présélection de Walid Regragui en octobre dernier pour le Mondial au Qatar. Cerise sur le gâteau, les frères Sakhi renouent les liens avec leur père après de longues années derrière les barreaux., en sourit Hamza.Maintenant, tout le monde sait.