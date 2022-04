Feyenoord et le Slavia se quittent sur un nul spectaculaire

Feyenoord (4-3-3) : Marciano - Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia - Til (Toornstra, 64e), Aursnes, Kökçü (Hendrix, 89e) - Nelson (Jahanbakhsh, 77e), Linssen (Dessers, 64e), Sinisterra. Entraîneur : Arne Slot.



Slavia (4-2-3-1) : Kolář - Bah, Kúdela, Kacharaba, Dorley - Talovierov (Lingr, 67e), Holeš (Madsen, 90e+1) - Schranz, Traoré, Olayinka (Tecl, 83e) - Sor. Entraîneur : Jindřich Trpišovský.

RB

Et soudain, un gigantesque coup de clim'.De Kuip était comble, ce jeudi, à l'occasion du premier quart de finale européen du Feyenoord depuis son sacre en Coupe de l'UEFA, décroché il y a vingt ans. 90 minutes durant, le public néerlandais est passé par toutes les émotions et, au coup de sifflet final, il a assurément pesté. Car les Rotterodamois ont été accrochés par le Slavia Prague à l'issue d'un déroutant chassé-croisé (3-3). Les locaux avaient attaqué pied au plancher et ont vite été récompensés, grâce à une frappe à ras de terre de l'ailier colombien Luis Sinisterra. Leétait maître de son sujet, mais s'est fait surprendre peu avant la pause par Peter Olayinka, buteur dans un angle fermé. Sur son banc, Arne Slot pestait, et pour cause : cette égalisation tchèque aurait pu être refusée pour une position de hors-jeu passif.Visiblement plus crispé, ne sachant pas trop sur quel pied danser, l'actuel troisième d'Eredivisie a attaqué le second acte sur un faux rythme. Il s'est d'ailleurs fait punir, Yira Sor marquant à bout portant. Un avantage de courte durée pour le, puisque Marcos Senesi a remis sa formation à hauteur dans la foulée. Le Feyenoord a même cru pouvoir l'emporter en toute fin de rencontre, lorsqueOrkun Kökçü a trompé un Ondřej Kolář peu inspiré sur coup franc. Mais c'était compter sans un ultime corner praguois, un ultime cafouillage dans la surface batave et un ultime ballon expédié au fond des filets, par Ibrahim Benjamin TraoréOn espère un spectacle de la même teneur dans une semaine, au Sinobo Stadium !