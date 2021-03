Maldini : « Quand le Milan appelle, les joueurs du monde entier rêvent encore »

AC et ACH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Diable ne s'habille plus en Prada.Aux abonnées absents de la Ligue des champions depuis 2014, l'AC Milan retrouve enfin les cimes de la Serie A cette saison. Désormais entre les pattes d'un fonds vautour qui lui impose de surveiller scrupuleusement ses finances, ledoit composer avec un Zlatan Ibrahimović quasi quarantenaire pour seule star et miser sur une politique de recrutement qui tient plus du RB Leipzig que du Real Madrid.Une stratégie, mais à des années lumières du faste des années Berlusconi. Les grands clubs peuvent-ils mourir? LeMilan est-il un concept déjà évanesçant? SO FOOT a tenté de répondre à ces questions existentielles en joignant Paolo Maldini, l'actuel directeur technique du club, qui jure que «» Mais aussi en sondant Arrigo Sacchi, Fabio Capello, Alberto Zaccheroni et beaucoup d'autres.Une enquête à retrouver dans le dernier numéro de SO FOOT, qui sort ce vendredi en kiosques et dont vous pouvez consulter le sommaire ici.