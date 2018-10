Óscar Tabárez entre dans le livre des records

Óscar Tabárez recibió dos récords Guinness (@GWR) por romper dos marcas mundiales como entrenador de @Uruguay.La mayor cantidad de partidos dirigidos a una misma selección (185) y la mayor cantidad de participaciones por un entrenador en Mundiales (4) : https://t.co/l6Qu05rGmZ pic.twitter.com/9ElUNHJnMi — Selección Uruguaya (@Uruguay) 3 octobre 2018

Óscar Tabárez à l'honneur.Le sélectionneur de l' Uruguay a reçu la visite des membres ducette semaine, à Montevideo. L'homme de 71 ans a fait son entrée dans le livre des records et obtenu deux certificats : celui du plus grand nombre de matchs sur le banc d'une sélection (185) et du plus grand nombre de Coupes du monde disputées (4 participations en 1990, 2010, 2014 et 2018).Tabárez s'est montré agréablement surpris et honoré de recevoir ces deux distinctions. «, a-t-il commenté depuis le centre d'entraînement de la sélection uruguayenne.. »Le natif de Montevideo est à la tête de ladepuis 2006 – après un court passage entre 1988 et 1990 – et a déjà pris part à vingt rencontres d'un Mondial. Au total de matchs dirigés, il devance actuellement les deux Allemands Sepp Herberger et Joachim Löw . Et cela va durer, puisque Tabárez a prolongé jusqu'en 2022 en septembre Deschamps va devoir se montrer patient pour croquer ce titre.