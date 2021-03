On était avec Véronique Rabiot à la manifestation de l'US Alfortville

Le 8 septembre dernier, l'US Alfortville était mis à la porte du Parc des sports Val-de-Seine, et 700 licenciés se retrouvaient sur le carreau. En cause, un bras de fer entre le club historique de la ville et le maire Luc Carvounas, ce dernier leur reprochant une mauvaise gestion. L'USA, toujours SDF depuis, ne digère pas son éviction, mais peut compter sur le soutien infaillible de Véronique Rabiot. La mère et agent d'Adrien, nommée présidente d'honneur puis trésorière de l'association, est au chevet des ex-Lions d'Alfortville pour lesquels son fils a rugi durant une saison, lorsqu'il avait huit ans. Outre un important soutien financier, elle donne également de son temps comme ce samedi, où elle était à la tête d'une délégation souhaitant rencontrer Luc Carvounas. Spoiler : le maire était absent. Pas nous.

1

L'USA avec Rabiot en défense, au milieu et en attaque

« Sans Véronique Rabiot, on n'existerait plus. Depuis septembre, ce qu'elle donne au club doit dépasser les 100 000 euros. »



Dos au mur de la mairie

« On nous dit que les jeunes sont mal éduqués et qu'il faut intégrer les enfants des cités, mais on tombe sur un maire qui a un double discours et pénalise des gamins. »

Par Alexandre Delfau, à Alfortville

Tout propos recueillis par AD.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce samedi matin devant l'hôtel de ville, un petit Alfortvillais s'interroge au guidon de sa trottinette :, lui répond sa mère.questionne à nouveau le bambin. Nouvelle réponse :Des histoires de grands qui ont en effet poussé Luc Carvounas, maire PS de la commune du Val-de-Marne, à mettre hors jeu l'US Alfortville du Parc des sports Val-de-Seine, occupé désormais par le tout nouveau FC Alfortville. Pour rappel, l'élu reproche à l'association une convention d'objectifs – leur permettant une subvention de 94 500 euros – non signée, une absence de bilan d'activité et de bilan comptable 2019, une dette qu'il estime à hauteur de 100 000 euros, mais aussi des menaces, l'usage des locaux sans autorisation ou encore le saccage du bureau du directeur des sports. Du côté de l'USA, on affirme être la victime d'une bisbille politique datant des élections municipales 2020, quand Abdoulaye Diakité, à ce moment-là directeur général du club et ancien candidat à la mairie, s'était rallié à la liste d'En Marche, plutôt qu'à celle du PS emmenée par Luc Carvounas.Sept mois après sa mise à la porte, l'US Alfortville ne compte pas baisser les bras pour retrouver le chemin des filets du Parc des sports Val-de-Seine. 341 licenciés, sur les presque 700 que comptait l'USA, continuent d'en porter haut et fort les couleurs en s'entraînant désormais à Créteil, avec en prime le soutien moral et financier de Véronique Rabiot., raconte James, aîné d'un an d'Adrien Rabiot et présent ce samedi à laemmenée par sa mère. Une action forte et deux objectifs liés : rencontrer Luc Carvounas et retrouver les anciens terrains du club fondé en 1958.Une lutte qui tient donc particulièrement à cœur à la meneuse de la marche, qui ne souhaite pas voir l'ancienne structure de ses deux fils s'éteindre., explique Véronique Rabiot, investie corps et âme dans cette bataille contre la municipalité.Une touche personnelle, et un soutien précieux pour les membres de l'US Alfortville. Le président Gueye Diakhité est bien placé pour en parler :Au cœur de la commune du Val-de-Marne, le parcours s'étire sur deux kilomètres, avec pancartes, distribution de tracts et chants pour animer le défilé. La mère du milieu de terrain des Bleus donne même de la voix pour motiver les troupes., lance au mégaphone la présidente d'honneur et trésorière de l'USA.Car si les amoureux du club, par lequel sont également passés Jean-Eude Maurice et Mehdi Abeid, mettent du cœur à l'ouvrage, il est parfois difficile de cacher le déchirement qu'ils subissent dans leur chair face à la situation., s’émeut Stéphane Abadie, 42 ans et deux décennies au compteur chez les Lions, en tant que joueur, entraîneur puis directeur technique.(le nouveau FC Alfortville)Un vecteur extrasportif qui a justement poussé Véronique Rabiot à s'impliquer de la sorte., regrette la mère du joueur de la Juventus.Le cortège, entré en grande pompe dans la mairie à l'issue de sa marche persévérante, n'obtiendra pas gain de cause, puisque l'élu a brillé par son absence., se défend l'intéressé, quelques heures après la manifestation devant l'hôtel de ville.Réponse de Mireille Motte, à la tête du Comité de soutien de l'US Alfortville :Chacun se renvoie la balle pendant que la situation de l'USA demeure inquiétante., tient à clarifier le maire.À ce sujet, l'avocat du club de foot, MRajnish Laouini, fait savoir que des procédures administratives sont encore en cours et qu'une audience d'un référé pour suspendre la décision de la mairie n'a pas pu se tenir, car. Après le départ de la plupart des manifestants, Véronique Rabiot, elle, a animé une réunion en plein air avec la direction de l'US Alfortville pour prévoir d'autres actions, et faire que la bataille gagnée par la mairie ne soit pas la guerre toute entière.