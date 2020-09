Que viennent faire les Rabiot à Alfortville ?

Ce mardi, Adrien Rabiot a publié une vidéo de soutien à l’US Alfortville où il a passé une saison à l'âge de huit ans. La même journée, le club annonçait la nomination de Véronique Rabiot à la présidence d’honneur. L'explication ? Une véritable guerre s'est ouverte entre l’équipe historique de la ville et la mairie, sur fonds de règlement de comptes politique. Appelés à la rescousse, les Rabiot peuvent-ils sauver l’USA ?



En selfie depuis Turin, Adrien Rabiot adresse ces 23 secondes de soutien quelques heures après la nomination de sa mère, Véronique Rabiot, comme présidente d’honneur du club., commentait-elle. Et si les Rabiot volent au secours de l’USA (ex-Lions d’Alfortville), c’est que les Lions sont menacés d’extinction par la mairie, sur fond de règlement de comptes politique, menaces de mort et saccage de bureau.Au moment d’enregistrer sa vidéo, Adrien Rabiot savait-il dans quoi il mettait les pieds ? Pas sûr., commente Jérémy Gobardhan, directeur technique du club depuis juin. Équipe historique de la ville, l’USA est devenue indésirable aux yeux de la mairie, qui lui a sucré la subvention de 94 500 euros. Privés de leur terrain d’entraînement, interdits d’entrer dans leurs bureaux, les dirigeants des Lions ont entamé un bras de fer avec le maire., résume Jérémy. En attendant, les 700 licenciés se marchent sur les pieds sur le seul créneau libre d’un autre stade à Créteil, entre 18h et 19h30 :Pour expliquer ce délogement en règles, la mairie avance. Dans le détail : irrespect des horaires, refus de signer la convention d’occupation du terrain, absence de bilan comptable 2019, intimidations, menaces graves (de mort, notamment), saccage du bureau du directeur des sports, intrusion forcée dans les installations du club et une dette colossale., précise l’entourage de Luc Carvounas, maire PS d’Alfortville. Du côté du club, Jérémy Gobardhan reconnaît certains faits :Le directeur technique de l’USA reproche surtout à la mairie de manquer de bonne foi :, regrette Jérémy Gobardhan. Au sujet des accusations plus graves, le dirigeant précise :Les points sur les « i » mis, Jérémy Gobardhan passe à l’attaque en accusant la mairie de demander des documents au club tout en lui fermant les locaux depuis mars., glisse-t-on dans l’entourage du maire. Pour cela, la municipalité a créé un nouveau club : le FC Alfortville., vante la mairie, qui assume vouloirtout en encourageant les licenciés de l’USA à migrer, gratuitement, vers le FCA., avoue Jérémy, qui ajoute :Une dette que le maire aurait promis d’éponger à hauteur de 110 000 euros avant les élections selon le club :Pour les dirigeants de l’US Alfortville, aucun doute : ils sont victimes d’un règlement de comptes politique., note Jérémy Gobardhan. Du côté de la mairie, on se défend de toute vendetta politique :Un argument vite contré par Jérémy Gobardhan :Après une pétition et un groupe de soutien sur Facebook, c’est donc au tour d’Adrien Rabiot et de sa mère Véronique de voler au secours de l’US Alfortville., tacle l’entourage du maire, qui voit la nomination de Véronique Rabiot à la présidence d’honneur comme un ultime coup médiatique. Ce que le club réfute :De là à l’imaginer endosser le costume de sauveuse, il n’y a qu’un pas que les Lions franchissent allègrement :Comment ? Tout Alfortville attend de voir.