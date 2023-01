On a demandé un article sur le foot à ChatGPT

SOFOOT.com // Nouveau monde

Comme tous les étudiants en ce moment, on a commandé un petit service au logiciel d'intelligence artificielle qui fait tant débat depuis quelques jours, ChatGPT . Plus précisément, on lui a demandé ceci : « Est-ce que tu peux écrire un article comme So Foot sur le football ? » . Voici le résultat, 100% authentique, et sans retouche de notre part.