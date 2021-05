OM : La dernière tournée de Sakai

À 31 ans, Hiroki Sakai s’apprête à tourner la page de six années qui le lie à l’Olympique de Marseille. La fin d’une belle aventure pour celui qui a gagné le surnom de « Hiro » , devenu une figure discrète d’un club pas comme les autres. Un amour réciproque, en somme.

Inusable Hiroki

Le rituel du footing pieds nus

Sakai dans le cœur

Rupture plus triste que celle de Thauvin ?

Par Adel Bentaha et Alexandre Delfau

Propos d'Antoine Rabillard et Alpha Kubota recueillis par AB et AD.

. Après 185 rencontres disputées sous le maillot ciel et blanc, Hiroki Sakai a pris la décision de quitter l’Olympique de Marseille. À moins d’un invraisemblable retournement de situation, le latéral devrait donc retourner chez lui au Japon, et plus précisément aux Urawa Red Diamonds. Lucide et certainement conscient d’être arrivé au bout de son aventure olympienne, Sakai semble ainsi refuser l’année de trop. Chose qui ne lui ressemble pas, lui, le professionnel, comme l’évoque Antoine Rabillard, son ancien coéquipier à l’OM.Arrivé libre d'Hanovre au mois de juin 2016 après une saison difficile et une relégation en deuxième division allemande, Hiroki Sakai s’inscrit à l'époque dans le grand ménage de l’été opéré par la direction marseillaise. Le seul Nippon a avoir porté les couleurs de l’OM jusque-là se nomme Koji Nakata, en 2005. Mais qu'importe : sortant de quatre saisons pleines en Allemagne et fier de ses 102 matchs joués avec le club hanovrien, Sakai se prépare à découvrir un football totalement différent., raconte Antoine Rabillard.D’adaptation, il n’en faut quasiment pas pour le latéral droit. Malgré les incertitudes, le joueur formé à Kashiwa s’installe en effet très vite dans un couloir dépourvu de toute concurrence. Franck Passi puis Rudi Garcia l’intègrent au onze de départ, qu’il ne quittera pratiquement plus avec une moyenne de 30 matchs joués chaque saison en Ligue 1 et « seulement » 39 rencontres manquées (plus 6 autres, en raison de la Coupe d’Asie 2019). C'est que sous les ordres de cinq techniciens différents, Sakai a su rester fidèle à ses engagements.Loin des blessures (147 jours d’ITT depuis son arrivée à l’OM), le latéral a longtemps fait figure de valeur sûre au sein du groupe, soulignée par une condition physique irréprochable., se souvient Rabillard.Une préparation minutieuse pour un style de jeu porté vers l’avant, avec des efforts incessants et de multiples courses dans son couloir malgré des oublis préjudiciables qui. Les 26 cartons jaunes et 2 rouges récoltés témoignent en effet de cet équilibre fragile entre défense et attaque, point noir auquel s’ajoutent certaines lacunes dans le dernier geste (notamment les centres).Malgré les difficultés, le bilan d'Hiroki Sakai reste néanmoins positif pour bon nombre de supporters marseillais. Ce public exigeant avec les joueurs aura fini par tomber amoureux de ce Japonais débarqué sur le Vieux-Port à 26 ans sur la pointe des pieds, et dont la barrière de la langue a constitué un frein. Pour son ancien compère à l’OM,L’attaquant affirme également queLe fameux « respect de l’institution » , souvent galvaudé, a ainsi constitué une caractéristique inséparable de Sakai, homme attaché à l’écusson et respecté bien au-delà de la simple performance sportive. Car loin des statistiques, les fans ne se souviendront assurément pas de son but inscrit face à Toulouse. Une tout autre réalisation a, légitimement, retenu leur attention depuis longtemps : le 12 avril 2018, en quarts de finale retour de Ligue Europa, le latéral inscrit le dernier pion d’une soirée d’anthologie face à Leipzig (5-2). Envoyant son équipe vers une demie européenne et au milieu d’un Vélodrome en ébullition, « Hiro » vient à tout jamais de graver son nom dans le cœur du peuple phocéen. Ultime clin d’œil du destin, il fête ce soir-là ses 28 printemps.Trois ans après, le voici donc sur le départ., s’émeut Rabillard. Une chose est sûre, les Japonais sont de leur côté ravis de revoir un joueur qu'ils considèrent comme une légende. Un fait dont peut témoigner son compatriote Alpha Kubota , ailier de Sedan et dont le rêve était, lors de chaque tirage au sort en Coupe de France, de croiser la route d'Hiroki Sakai., constate le natif de Tokyo.Un état d’esprit auquel il s’identifie, et qui lui rappelle le pays du Soleil-Levant., explique Kubota, qui comprend par ailleurs le choix de son homologue sur l’aile droite., note-t-il.Un retour aux sources qui ne devrait au demeurant pas déplaire à Sakai, puisque le club de Saitama est réputé pour ses supporters et par définition de l’Olympique de Marseille. Un ancien de l’OM qui porte le maillot des, cela devrait aussi rappeler de beaux souvenirs aux Olympiens : il s’agit de la dernière tunique revêtue par Basile Boli, avant de raccrocher les crampons.