Nul tendu entre Brest et Lens

Brest (4-4-2) : Larsonneur - Pierre-Gabriel, Chardonnet, Brassier, Perraud - Honorat, Magnetti, Jean Lucas, Philippoteaux (Le Douaron, 3e (Fadiga, 90e)) - Cardona, Mounié. Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.



Lens (3-4-1-2) : Leca - Fortes, Badé, Sylla (Boura, 72e) - Clauss, Cahuzac, Doucouré, Haïdara - Kakuta (Louveau, 83e) - Kalimuendo (Banza, 58e), Jean (Ganago, 58e). Entraîneur : Franck Haise.

Ne comptez pas sur Lens pour lâcher le morceau.Mis sous pression après les succès de Rennes et de l'OM samedi, le Racing a ramené un point précieux de Brest (1-1) pour conserver sa cinquième place devant ses deux principaux concurrents dans la course à l'Europe. La partie avait pourtant tourné à l'avantage de Brest, rapidement privé de Philippoteaux à cause d'une blessure, dans une première période rythmée, mais aussi marquée par de nombreuses erreurs techniques des deux côtés. Si les principales tentatives ont été lointaines ou dévissées, Jean Lucas s'est chargé de régler la mire d'une drôle de manière en envoyant un corner à peine effleuré par Cahuzac au fond des filets de Leca, battu pour sa 100apparition avec les Sang et Or. Super pour les Bretons, mais le plus dur reste à faire. Et le plus dur, c'était de réussir à maîtriser le second acte sans trop se faire peur.Raté pour les ouailles de Dall'Oglio qui ont contrôlé la rencontre au retour des vestiaires avant de perdre la main dans une dernière demi-heure tendue à souhait. Alors que Franck Haise venait de se faire exclure pour des mauvais mots, M. Abed a désigné le point de penalty après un long moment de flottement et un coup de VAR pour constater la charge de Chardonnet sur Ganago. Un beau cadeau pour Kakuta, buteur en douceur face à un Larsonneur désarçonné. Si Cardona aurait pu remettre Brest devant dans la foulée, les occasions ont laissé place à la tension en fin de match, l'arbitre dégainant d'abord une seconde biscotte devant Fortes, avant de distribuer un rouge de chaque côté (Jean Lucas et Banza) après un début de bagarre. Sans coup de théâtre de dernière minute, la rencontre a pu se terminer à neuf contre dix et sur un score de parité qui n'arrange aucune des deux équipes, Lens perdant l'occasion de conserver son avance et Brest ne validant pas (encore) son maintien.2-1 pour Lens au petit jeu des cartons rouges, mais aussi une belle satisfaction : les Sang et Or allongent leur série d'invincibilité à douze matchs.