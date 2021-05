Niort retourne Villefranche et se maintient en Ligue 2

Niort (4-1-2-1-2) : Braat - Brahim Konaté (Moustachy, 58e), Bryan Passi, Kilama, Yongwa - Louiserre - Lebeau (Ameka Autchanga, 80e), Bourhane (Renel, 69e) - Kemen - Bâ, Jacob. Entraîneur : Sébastien Desabre.

Villefranche (3-5-2) : Bouet - Nicolas Flégeau, Dauchy, Lauray (Mohamed Guilavogui, 87e) - Fleurier (Pagerie, 87e), Taufflieb, Rémi Sergio, Blanc, Bonenfant - Azankpo, Dabasse (Garita, 63e). Entraîneur : Hervé Della Maggiore.

AB

Les Chamois font tomber les Tigres.Défaits à l'aller (3-1), les Niortais ont à leur tour renversé la vapeur face à Villefranche (2-0) et se maintiennent en Ligue 2. Les hommes de Sébastien Desabre se mettent en évidence dès l’entame de la rencontre, en pressant haut. Olivier Kemen croit même en l’ouverture du score après dix minutes, mais son but est refusé pour un hors-jeu de quelques centimètres. C’est ensuite au tour de Valentin Jacob et Dylan Louiserre de tenter leur chance de loin, dans les gants de Jean-Christophe Bouet (21et 23). À 37 ans et des poussières, le portier se détend ensuite comme jamais pour détourner un retourné du même Kemen (40).La trame ne change pas au retour des vestiaires, avec un Niort dominant. La défense de Villefranche, déjà sous tension, est à deux doigts de craquer quand Pape Ibnou Bâ voit son coup de caboche frôler le poteau de Bouet (62). Le temps passe, et les Niortais ouvrent doucement, mais sûrement la porte à Villefranche. Paul Garita s’y engouffre en enroulant un ballon à l’entrée de la surface, bien claqué par Quentin Braat (74). Une étincelle dans un soir compliqué pour les Caladois, puisque sur l’action suivante, Tom Lebeau s’offre un festival. Le milieu de terrain élimine deux adversaires, avant d’allumer la mèche du gauche et refaire une partie du retard installé à l'aller. La quête du maintien est lancée, et comme un symbole, c’est d'Olivier Kemen que vient la délivrance. Seul au point de penalty, l'ancien Lyonnais se couche bien et reprend le ballon du gaucheDeux minutes cauchemardesques, pour Villefranche...