Nîmes jouera dans un stade provisoire en attendant la rénovation des Costières

De 2023 à 2026, le Nîmes Olympique évoluera dans une enceinte provisoire de 8033 places (dont 6769 assises).Rani Assaf a acheté et non loué les tribunes démontables, faisant espérer une possible réutilisation du stade sur Nîmes (par la Ville ou autre) après 2026.(@Midilibre) pic.twitter.com/vLxLSGgTWL — Le 11 de Nîmes (@Le11deNimes) June 29, 2022

CB

, mais dans la vraie vie.En 2023, le vétuste stade des Costières de Nîmes sera démoli pour faire place à une arène plus moderne, entourée d'un écoquartier pour accroître les revenus du Nîmes Olympique. L'entièreté de ce projet, financé par des fonds privés à hauteur de 250 millions d'euros, sera la propriété de la holding de Rani Assaf, le président du NO. Cependant, durant les trois ans de travaux, les Crocos évolueront dans une toute nouvelle enceinte, le stade des Antonins, un antre provisoire dont la capacité avoisinera les 8000 places, informe leRani Assaf a acheté des tribunes démontables pour ce stade, afin de les mettre à disposition de la ville de Nîmes une fois ce stade des Antonins caduc, lorsque les Costières seront rénovées. Ces tribunes devraient être montées dans le courant du mois de juillet, puis suivront les installations de l'éclairage et de la pelouse. L'objectif est que ce stade provisoire soit prêt début 2023, lorsque Nîmes recevra Guingamp.Ne reste plus qu'à espérer un retour de Bobichon pour que le premier buteur aux Antonins soit Antonin.