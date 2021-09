Nice-Marseille : prison avec sursis pour l’auteur d’un coup de pied sur Payet

LT

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pas bien futé, le mec.Le 22 août dernier, la rencontre entre Nice et Marseille (qui sera finalement rejouée à Troyes ) partait en sucette lorsque Dimitri Payet renvoyait une bouteille dans les tribunes, d’où elle avait été lancée. S’en est suivi une baston générale entre Phocéens et supporters niçois. Un peu plus d’un mois plus tard, le tribunal correctionnel de Nice a condamné un certain Tony Calzoni, intérimaire de 28 ans, à un an de prison avec sursis et cinq ans d’interdiction de stade pour avoir assené un coup de pied à Dimitri Payet.La procureure avait notamment requis un an de prison dont six mois ferme. Il observera également une période de deux ans de suivi probatoire et d'unerapporte l'AFP. Il devra également justifier. Lors des incidents, un autre homme avait effectué un salut nazi dans les travées. Il sera jugé le 13 octobre prochain pour son acte.Ils ne manqueront pas aux stades.