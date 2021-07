Neymar agacé par les supporters brésiliens de l'Argentine

#CopaAmerica El 10 de la 'canarinha' no entiende como puede haber brasileños que quieren que Argentina gane la Copa Américahttps://t.co/uRGsFjW4LE — Diario SPORT (@sport) July 9, 2021

Les jours passent et Neymar est toujours aussi diplomate.L'a tenu hier à livrer au monde son opinion concernant les Brésiliens ne supportant pas leur équipe nationale. Par le truchement de son moyen de communication favori, Instagram , le meneur de jeu de laa délicatement disserté sur leur choix :Le motif qui pousserait ces supporters brésiliens à ne pas être derrière lui et ses coéquipiers, Neymar n'en a que faire : pourtant, celui-ci pourrait être plus que la simple envie de certains de voir Leo Messi soulever un trophée avec l'Argentine, comme l'analyse le média espagnolrapporte en effet que ce refus de supporter lapourrait être un acte politique, un signe de contestation public envers Jair Bolsonaro. Le président brésilien avait en effet fait le- malgré l'opposition de la population et même des joueurs - pour accueillir le tournoi, et se poser en sauveur devant la Conmebol. Avec évidemment, en coulisses, l'envie de prouver que la pandémie de coronavirus n'empêche pas l'économie de fonctionner - plus d'un demi-million de personnes sont déjà décédées dans le pays.Une manière subtile de fédérer le pays avant la finale, dans la nuit de samedi à ce dimanche.